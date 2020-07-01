Polícia busca suspeitos de assassinar mulher em Marechal Floriano

Lorrany Walder Falcão foi encontrada morta, em casa, na cidade de Marechal Floriano na tarde do último dia 24 Crédito: Reprodução/Facebook

Segundo a Polícia Civil, as investigações são responsabilidade da Delegacia de Polícia de Marechal Floriano , que já ouviu diversas testemunhas, além de realizar o trabalho pericial no local do crime. Nenhum suspeito foi detido, mas a polícia garante que buscas estão sendo realizadas.

Além disso, a polícia afirmou que está analisando todas as denúncias recebidas e que conta com a colaboração da população, por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br para que os suspeitos sejam identificados.

RELEMBRE O CRIME

Lorrany Walder Falcão, de 33 anos, foi morta no último dia 24 no apartamento onde morava, no bairro Santa Rita, em Marechal Floriano, região Serrana do Estado. Segundo a Polícia Civil, o corpo foi encontrado com sinais de violência.