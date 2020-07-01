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Crime

Polícia busca suspeitos de assassinar mulher em Marechal Floriano

De acordo com a Polícia Civil, investigação já ouviu diversas testemunhas do crime, mas ninguém foi detido até o momento

Publicado em 30 de Junho de 2020 às 21:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jun 2020 às 21:30
Lorrany Walder Falcão foi encontrada morta, em casa, na cidade de Marechal Floriano na tarde desta quarta-feira (24)
Lorrany Walder Falcão foi encontrada morta, em casa, na cidade de Marechal Floriano na tarde do último dia 24 Crédito: Reprodução/Facebook
Polícia Civil informou que busca por suspeitos do assassinato de Lorrany Walder Falcão, 33, morta no último dia 24 em Marechal Floriano. De acordo com a polícia, investigação já ouviu diversas testemunhas do crime, mas ninguém foi detido até o momento.
Segundo a Polícia Civil, as investigações são responsabilidade da Delegacia de Polícia de Marechal Floriano, que já ouviu diversas testemunhas, além de realizar o trabalho pericial no local do crime. Nenhum suspeito foi detido, mas a polícia garante que buscas estão sendo realizadas. 

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Além disso, a polícia afirmou que está analisando todas as denúncias recebidas e que conta com a colaboração da população, por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br para que os suspeitos sejam identificados.

RELEMBRE O CRIME

Lorrany Walder Falcão, de 33 anos, foi morta no último dia 24 no apartamento onde morava, no bairro Santa Rita, em Marechal Floriano, região Serrana do Estado. Segundo a Polícia Civil, o corpo foi encontrado com sinais de violência.
Segundo uma familiar da vítima, o crime foi uma surpresa, já que Loranny não possuía desavenças com ninguém. O marido da vítima é caminhoneiro e estava viajando a trabalho no momento do crime. 

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