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Mucuri

Polícia apreende mais de 20 kg de maconha dentro de casa em Cariacica

Militares foram até o local, nesta quinta-feira (1), após receberem informações de que droga estaria chegando à residência; um suspeito foi preso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 set 2022 às 22:04

Publicado em 01 de Setembro de 2022 às 22:04

Militares foram até o local, em Mucuri, nesta quinta-feira (1º), após receberem informações de que grande quantidade de droga estaria chegando à residência; um suspeito foi preso
Material foi entregue na Delegacia Regional de Cariacica Crédito: Divulgação | Polícia Militar
Mais de 20 kg de maconha foram apreendidos em uma casa no bairro Mucuri, em Cariacica, na noite desta quinta-feira (1). Um suspeito, de 34 anos, também foi preso no local, onde havia outras drogas e arma.
De acordo com apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, a ação aconteceu após informações chegarem ao serviço de inteligência da Polícia Militar, dando conta de que uma grande quantidade de droga estaria chegando na residência.
"Foi montada uma operação para fazer um cerco e ver se a informação se confirmava. Chegando ao local, havia duas pessoas na frente da casa, uma com arma e outra com drogas. Os dois suspeitos correram: um para o mato e outro para a residência. O da mata fugiu, mas o outro foi preso", afirmou o capitão Monteiro Santos.
Após a prisão, cães farejadores da PM encontraram várias drogas dentro da casa e no quintal. Ao todo, de acordo com o capitão, foram apreendidos cerca de 23 kg de maconha, mais de 3 kg de pasta base, colete balístico, metralhadora semi-industrial e material para embalo e refino de drogas.
"É uma apreensão importante tendo em vista que a droga não era só para aquele bairro nem só para Cariacica. Era uma quantidade muito grande que seria espalhada para várias regiões da Grande Vitória. Uma apreensão como essa deixa de alimentar várias bocas de fumo"
Monteiro Santos - Capitão da Polícia Militar
O suspeito preso, que não teve a identidade revelada, precisou ser levado ao hospital após se queixar de dores no joelho.
Polícia Civil informou que o suspeito "foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. A arma apreendida durante a ocorrência será encaminhada para o setor do Departamento de Criminalística - Balística, juntamente com as munições. Já os entorpecentes serão encaminhados para o Laboratório de Química Legal para serem analisadas e, posteriormente, incinerados".

Atualização

02/09/2022 - 1:15
A Polícia Civil informou, nesta sexta-feira (2), a autuação do suspeito preso pela Polícia Militar. O texto foi atualizado. 

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