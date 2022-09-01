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Lesão corporal

Homem em situação de rua é esfaqueado em bairro de Vila Velha

Caso ocorreu na madrugada desta quinta-feira (1). A vítima foi socorrida e encaminhada a um hospital do município
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

01 set 2022 às 19:06

Publicado em 01 de Setembro de 2022 às 19:06

Um homem em situação de rua foi esfaqueado na madrugada desta quinta-feira (1), enquanto dormia, no bairro Itapuã, em Vila Velha. Segundo relatos de testemunhas à Polícia Civil, os golpes teriam sido desferidos por dois indivíduos que se encontravam na mesma situação. 
Conforme apuração do repórter Caique Verli, da TV Gazeta, ele ainda foi atacado por diversos chutes. A vítima foi socorrida pelo Samu e encaminhada ao Hospital Estadual Antônio Bezerra de Farias, também na cidade canela-verde. Não há informações sobre o estado de saúde dela.
Questionada sobre o caso, a Polícia Civil informou que o fato foi registrado como lesão corporal e será investigado por meio do 7º Distrito Policial e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. "Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada", alegou.
A PC também destacou que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, na qual não é necessário se identificar. Todas as informações recebidas são investigadas pela corporação.

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