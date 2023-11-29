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Operação Usura

Polícia apreende armas usadas por suspeitos de agiotagem na Grande Vitória

Duas pessoas com mandados de prisão em aberto são procuradas; os homens, de 27 e 29 anos, residem na Serra e na Capital capixaba
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2023 às 17:31

Publicado em 29 de Novembro de 2023 às 17:31

Polícia Civil, por meio do 12º Distrito Policial (DP) da Serra, deflagrou na terça-feira (28), a Operação ‘Usura’, com o intuito de cumprir mandados de prisões temporárias de dois homens, de 27 e 29 anos, ambos investigados pelo crime de agiotagem. A ação também teve como objetivo apreender armas de fogo e aparelhos celulares. Os suspeitos residem nos municípios da Serra e de Vitória.
Conforme as investigações, os homens trabalhavam para colombianos, responsáveis por emprestarem dinheiro a juros, em uma referência à quadrilha de agiotas estrangeiros com atuação na Grande Vitória. Parte da quadrilha foi presa na Operação Cartagena, deflagrada no mês de setembro de 2020.

Como agiam

Os suspeitos de agiotagem utilizavam armas de fogo para constranger, ameaçar e extorquir as vítimas, que pegavam dinheiro emprestado e, em razão dos juros exorbitantes, não conseguiam pagar as dívidas.
Por meio de diligências, a equipe policial conseguiu localizar a residência de um dos suspeitos de agiotagem, no bairro Jardim Camburi, em Vitória. No local, a equipe foi recebida pela ex-companheira do investigado, que informou que ele não aparecia no imóvel há cerca de 15 dias. Na casa foi apreendida uma maleta de pistola Taurus com o nome do homem marcado.
O segundo suspeito também não foi localizado em sua residência. Ambos são considerados foragidos da Justiça e a investigação irá.

O que agiotagem?

A prática de usura, conhecida como agiotagem, em que são cobrados juros e taxas superiores aos limites legais, ou a realização de contratos que abusam da situação de necessidade da outra parte para obter lucro excessivo, é considerado crime. A pena prevista para esse tipo de crime é de seis meses a dois anos de detenção e multa. Além disso, o crime de usura pode resultar na apuração do crime de ‘lavagem de capital’, que prevê pena máxima de 10 anos de prisão.

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