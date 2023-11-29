Polícia apreende armas usadas por suspeitos de agiotagem na Grande Vitória

A Polícia Civil
, por meio do 12º Distrito Policial (DP) da Serra, deflagrou na terça-feira (28), a Operação ‘Usura’, com o intuito de cumprir mandados de prisões temporárias de dois homens, de 27 e 29 anos, ambos investigados pelo crime de agiotagem. A ação também teve como objetivo apreender armas de fogo e aparelhos celulares. Os suspeitos residem nos municípios da Serra
e de Vitória
.
Conforme as investigações, os homens trabalhavam para colombianos, responsáveis por emprestarem dinheiro a juros, em uma referência à quadrilha de agiotas estrangeiros com atuação na Grande Vitória
. Parte da quadrilha foi presa na Operação Cartagena
, deflagrada no mês de setembro de 2020.
Os suspeitos de agiotagem utilizavam armas de fogo para constranger, ameaçar e extorquir as vítimas, que pegavam dinheiro emprestado e, em razão dos juros exorbitantes, não conseguiam pagar as dívidas.
Por meio de diligências, a equipe policial conseguiu localizar a residência de um dos suspeitos de agiotagem, no bairro Jardim Camburi, em Vitória. No local, a equipe foi recebida pela ex-companheira do investigado, que informou que ele não aparecia no imóvel há cerca de 15 dias. Na casa foi apreendida uma maleta de pistola Taurus com o nome do homem marcado.
O segundo suspeito também não foi localizado em sua residência. Ambos são considerados foragidos da Justiça e a investigação irá.