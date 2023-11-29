Polícia apreende armas usadas por suspeitos de agiotagem na Grande Vitória

A prática de usura, conhecida como agiotagem, em que são cobrados juros e taxas superiores aos limites legais, ou a realização de contratos que abusam da situação de necessidade da outra parte para obter lucro excessivo, é considerado crime. A pena prevista para esse tipo de crime é de seis meses a dois anos de detenção e multa. Além disso, o crime de usura pode resultar na apuração do crime de ‘lavagem de capital’, que prevê pena máxima de 10 anos de prisão.