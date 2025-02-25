Polícia apreende 4,6 mil litros de azeite suspeitos de adulteração no ES

Mais de 4.600 litros de azeite com suspeita de adulteração foram apreendidos pela Polícia Civil durante uma operação realizada na segunda-feira (24). A ação foi conduzida pela Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon), em parceria com o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) , e ocorreu em estabelecimentos comerciais de Vitória, Linhares e Viana.

Detalhes sobre a operação foram dados em coletiva de imprensa. Segundo a polícia, a marca investigada, que tem sede em São Paulo, já é reincidente nesse tipo de crime. O azeite apreendido nesta segunda estava rotulada como Villa Glória, mas a empresa seria a mesma responsável pelo azeite Anna, que também teve lotes apreendidos com suspeita de falsificação, no ano passado

A corporação orientou, inclusive, que consumidores que compraram azeite da marca Villa Glória que procurem os estabelecimentos onde fizeram a compra devido à suspeita de fraude.

A empresa alvo da investigação pode responder por crimes contra o consumidor e associação criminosa, por causa da reincidência. Agora, conforme a Polícia Civil, o caso será encaminhado à Justiça. A operação visa combater o comércio clandestino do produto e garantir a segurança do consumidor.

Azeite apreendido pela Polícia Civil durante operação Crédito: Divulgação Polícia Civil

Azeite é alvo constante de operações

Os produtos apreendidos na segunda-feira seriam, segundo a investigação, do mesmo fabricante que já havia tido lotes de azeite tirados de circulação em novembro. A corporação também informou que o Mapa emitiu laudos atestando que os produtos apreendidos eram óleo e não poderiam ser consumido em natura.