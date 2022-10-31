Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bairro Novo Horizonte

PM tem carro atingido por 11 tiros e é baleado de raspão na cabeça na Serra

Caso aconteceu por volta de 22h de domingo (30). Segundo  informações da Polícia Militar, o policial saiu do veículo e trocou tiros com os suspeitos após ter carro atingido

Publicado em 31 de Outubro de 2022 às 10:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2022 às 10:02
Um policial militar foi baleado de raspão na parte de trás da cabeça e teve o carro particular atingido por 11 tiros quando passava pela Avenida Brasil, em Novo Horizonte, na Serra. O caso aconteceu por volta de 22h deste domingo (30). Segundo boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, o soldado da PM saiu do veículo e trocou tiros com os suspeitos após ter o carro atingido – efetuando seis disparos.
Viatura da Polícia Militar
PMs foram acionados após carro de policial ser atingido por tiros Crédito: Carlos Alberto Silva
Os policiais que atenderam a ocorrência estavam em patrulhamento quando foram acionados com a informação de que um militar havia sido atingido por tiros. A vítima contou para a equipe no local que trafegava pela avenida quando indivíduos dentro de um Hyundai HB20 preto emparelharam o veículo com o carro dele e começaram a atirar.
O soldado, que teve o carro atingido, saiu do veículo particular e revidou, atirando seis vezes contra os suspeitos. O PM levou um tiro de raspão atrás da cabeça.
O policial baleado de raspão foi levado para o Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves, na Serra, onde foi medicado e teve alta. Segundo o boletim, após deixar a unidade, ele foi à Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município registrar o caso.
De acordo com a Polícia Militar, nenhum suspeito do crime foi preso. 
A Polícia Civil também foi procurada e informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto, segundo a corporação.
PM tem carro atingido por 11 tiros e é baleado de raspão na cabeça na Serra

Veja Também

Após jogo do Flamengo, homem agride companheira e fere PM na Serra

Homem agride companheira com barra de ferro em São Gabriel da Palha

Briga após vitória do Flamengo termina em tiroteio com mortes em Piúma

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

armas crime espírito santo Polícia Civil Serra Tiros Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot semanal: previsão para os signos de 20 a 26 de abril de 2026
Imagem de destaque
Prisioneiros algemados e executados: as acusações de crimes de guerra contra o soldado mais condecorado da Austrália
Purê de aipim/mandioca
Aprenda a preparar purê de aipim para as refeições do dia a dia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados