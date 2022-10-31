Um policial militar foi baleado de raspão na parte de trás da cabeça e teve o carro particular atingido por 11 tiros quando passava pela Avenida Brasil, em Novo Horizonte, na Serra. O caso aconteceu por volta de 22h deste domingo (30). Segundo boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, o soldado da PM saiu do veículo e trocou tiros com os suspeitos após ter o carro atingido – efetuando seis disparos.
Os policiais que atenderam a ocorrência estavam em patrulhamento quando foram acionados com a informação de que um militar havia sido atingido por tiros. A vítima contou para a equipe no local que trafegava pela avenida quando indivíduos dentro de um Hyundai HB20 preto emparelharam o veículo com o carro dele e começaram a atirar.
O soldado, que teve o carro atingido, saiu do veículo particular e revidou, atirando seis vezes contra os suspeitos. O PM levou um tiro de raspão atrás da cabeça.
O policial baleado de raspão foi levado para o Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves, na Serra, onde foi medicado e teve alta. Segundo o boletim, após deixar a unidade, ele foi à Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município registrar o caso.
De acordo com a Polícia Militar, nenhum suspeito do crime foi preso.
A Polícia Civil também foi procurada e informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto, segundo a corporação.
PM tem carro atingido por 11 tiros e é baleado de raspão na cabeça na Serra