PM tem carro atingido por 11 tiros e é baleado de raspão na cabeça na Serra

Os policiais que atenderam a ocorrência estavam em patrulhamento quando foram acionados com a informação de que um militar havia sido atingido por tiros. A vítima contou para a equipe no local que trafegava pela avenida quando indivíduos dentro de um Hyundai HB20 preto emparelharam o veículo com o carro dele e começaram a atirar.