Homem agride companheira com barra de ferro em São Gabriel da Palha

Um homem de 32 anos é suspeito de agredir a companheira, de 39 anos, com uma barra de ferro neste sábado (29), na localidade de Córrego Sete, São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo. A Polícia Militar informou que quando a equipe chegou ao local encontrou a mulher inconsciente e com afundamento no crânio devido às agressões.
Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para um hospital em Colatina. Não há informações sobre o estado de saúde dela.
Segundo a Polícia Civil, a mãe do suspeito contou aos policiais que ouviu uma confusão e, quando foi conferir o que estava acontecendo, viu o filho agredindo a companheira. O homem foi detido e conduzido para a Delegacia de Polícia (DP) de São Gabriel da Palha.
A Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante pelo crime de tentativa de homicídio qualificada e foi encaminhado ao Sistema Prisional.