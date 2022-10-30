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Afundamento de crânio

Homem agride companheira com barra de ferro em São Gabriel da Palha

Segundo a PM, vítima, de 39 anos, foi encontrada inconsciente e com afundamento no crânio devido às agressões. Ela foi socorrida e levada para um hospital em Colatina
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

30 out 2022 às 14:59

Publicado em 30 de Outubro de 2022 às 14:59

Um homem de 32 anos é suspeito de agredir a companheira, de 39 anos, com uma barra de ferro neste sábado (29), na localidade de Córrego Sete, São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo. A Polícia Militar informou que quando a equipe chegou ao local encontrou a mulher inconsciente e com afundamento no crânio devido às agressões.
Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para um hospital em Colatina. Não há informações sobre o estado de saúde dela.
Segundo a Polícia Civil, a mãe do suspeito contou aos policiais que ouviu uma confusão e, quando foi conferir o que estava acontecendo, viu o filho agredindo a companheira. O homem foi detido e conduzido para a Delegacia de Polícia (DP) de São Gabriel da Palha.
Delegacia São Gabriel da Palha
A Delegacia São Gabriel da Palha investiga o caso de agressão Crédito: Polícia Civil
Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante pelo crime de tentativa de homicídio qualificada e foi encaminhado ao Sistema Prisional.

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