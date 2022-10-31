Após jogo do Flamengo, homem agride companheira e fere PM na Serra

Confusão aconteceu após o jogo do Flamengo e Athlético-PR na Libertadores Crédito: Oliveira Alves

Um homem foi preso após agredir a companheira após o jogo do Flamengo e Athlético-PR na Libertadores na noite de sábado (29), no bairro Vila Nova dos Colares, na Serra. A mulher conseguiu fugir e se esconder na casa de vizinhos. O suspeito foi abordado pela Polícia Militar e ainda feriu um policial no olho.

De acordo com uma moradora do bairro, que não quis se identificar, cerca de 300 pessoas estavam em um bar quando ouviram gritos de socorro vindos de uma residência próxima.

Mulher que viu a confusão comenta sobre o agressor Crédito: Oliveira Alves

"Nós estávamos ouvindo gritos de socorro durante o jogo, e de repente, chegou a família da menina para socorrer ela, que estava em casa com o esposo. A família conseguiu tirar ela de dentro de casa, que se escondeu na casa de um vizinho. O homem foi para dentro de um carro, mas ele estava transtornado, começou a quebrar tudo. Tivemos que chamar a polícia para socorrer e tirar ele de dentro do carro", disse a mulher.

A moradora disse que quando a equipe policial chegou, tentou tirar o homem de dentro do carro, mas não conseguiu.

"Ele estava sob efeito de drogas e remédios controlados. Não estava armado. Quando os policiais chegaram, os militares usaram spray de pimenta e deram quatro tiros de borracha. Mas um policial se desequilibrou e o homem enfiou o dedo dentro do olho dele, tentou tirar o globo ocular", disse.

Homem agride companheira, fere policial após o jogo do Flamengo da Libertadores e é detido na Serra Crédito: Oliveira Alves

Em vídeos gravadas por pessoas que estavam no local, é possível ver os policiais tentando tirar o homem do carro. Nas imagens, o policial está deitado no chão com a mão no olho.

De acordo com a Polícia Militar , o policial atacado conseguiu se livrar da agressão, foi socorrido e levado para o Hospital Jayme dos Santos Neves, onde recebeu atendimento médico e passa bem.

Os militares conseguiram fazer a detenção do agressor. Ele foi encaminhado à Delegacia Regional da Serra, onde foi autuado em flagrante pelo crime de lesão corporal qualificada e liberado para responder em liberdade após pagar fiança arbitrada pelo delegado plantonista.