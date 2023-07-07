PM que agrediu mulher em Guarapari: 1ª audiência acontecerá 2 anos depois

A primeira audiência do caso do cabo da Polícia Militar
do Espírito Santo
Lucas Silva Toscano, réu em processo na Justiça por agredir uma mulher no bairro Lameirão, em Guarapari
, está marcada para o dia 27 de setembro deste ano, dois anos após o episódio. Imagens feitas na tarde do dia 25 de setembro de 2021 mostram o policial dando joelhada e socos na vítima, que também foi contida por outro militar. Mesmo com a mulher imobilizada no chão, Lucas ainda deu um tapa no rosto dela. O PM não foi afastado das funções e não está preso.
Na época, a Polícia Militar informou que os dois foram ao local para dar apoio ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), uma vez que a mulher estaria em surto, agressiva e seria internada compulsoriamente. Em 2021, a Secretaria de Estado da Saúde informou que a paciente foi levada para o Hospital Estadual de Atenção Clínica (Heac) - unidade conhecida por prestar atendimento psiquiátrico.
Ainda na época do crime, a PM informou que havia tomado conhecimento das imagens, e um inquérito havia sido aberto pela Corregedoria para apurar a conduta dos militares. Em dezembro, o inquérito foi concluído. "Ficou constatado que houve indício da prática de transgressão da disciplina e crime militar na conduta dos investigados", informou a PM.
Procurado pela reportagem de A Gazeta
nesta semana, o Ministério Público do Espírito Santo
informou que ofereceu denúncia contra o policial militar por ofender a honra militar com emprego de violência, conduta descrita no Artigo 209, caput, do Código Penal Militar.
A denúncia foi recebida pela Vara da Auditoria Militar, que considerou que havia indícios suficientes de autoria e materialidade do crime. Ou seja, no momento em que a Vara Militar recebeu a denúncia, o processo continuou em tramitação. Lucas Silva Toscano irá passar pela audiência de sumário de acusação – em que será ouvido – no dia 27 de setembro deste ano.
A reportagem também procurou a Polícia Militar para saber sobre os procedimentos adotados com os policiais desde a agressão. Apesar de dois policiais aparecerem no vídeo, apenas um foi denunciado pelo Ministério Público do Estado.
Em nota, a Polícia Militar informou que os policiais não estão afastados atualmente e não estão presos. A corporação reforçou a informação de que o MPES apresentou a denúncia e que há data marcada para a audiência: 27 de setembro.
A reportagem ainda perguntou qual procedimento interno foi adotado com o agressor. Em resposta, a corporação informou que a Corregedoria da PM puniu os militares com uma suspensão, mas por conta de um recurso da defesa, a punição está pendente e não foi cumprida.
A reportagem de A Gazeta procura a defesa de Lucas Silva Toscano, PM envolvido em uma agressão em Guarapari em 2021. Este espaço está aberto para um posicionamento e o texto será atualizado assim que houver retorno.