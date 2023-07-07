PM que agrediu mulher em Guarapari: 1ª audiência acontecerá 2 anos depois

O que é uma audiência de sumário de acusação? É um procedimento previsto no sistema penal militar brasileiro. Tem como objetivo realizar um resumo das acusações e dar oportunidade de manifestação ao acusado. Nesta etapa, o juiz responsável pode decidir prosseguir ou arquivar o caso.

Artigo 209, caput, do Código Penal Militar: o que significa? "Ofender a honra militar ou a pessoa de outro militar, com emprego de violência ou grave ameaça". A pena para quem se enquadrar na conduta é de reclusão, de seis meses a um ano.