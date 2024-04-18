Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Confundiu com pitbull

PM mata cachorro a tiros e alega que foi para evitar ataque em Vila Velha

Sargento disse que estava passeando com a esposa, a mãe idosa e dois cães da família quando um American Staffordshire Terrier, sem coleira, saiu de uma residência e correu em direção aos três
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 abr 2024 às 10:43

Publicado em 18 de Abril de 2024 às 10:43

Policial mata cão da raça a pitbull a tiros em Vila Velha
Policial mata cão da raça a pitbull a tiros em Vila Velha Crédito: Leitor/A Gazeta
Um cachorro foi morto a tiros por um sargento da Polícia Militar na noite de quarta-feira (17), no bairro Guaranhuns, em Vila Velha. Segundo a PM, o próprio policial acionou a corporação após o ocorrido, e alegou que agiu para evitar um ataque após animal, que ele disse ser da raça pitbull, segundo ele, ir de forma agressiva para cima da mãe dele e do cachorro que estava com ela. Já a tutora do animal informou que o homem confundiu a raça do animal, que ela afirma ser um American Staffordshire Terrier.
Após os disparos contra o animal, o sargento acionou a Polícia Militar pelo Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), por meio do 190. A PM disse que, ao chegar ao local, “a equipe fez contato com o homem, que explicou que estava passeando com a esposa, de 31 anos, a mãe, de 72 anos, e dois cachorros de estimação de médio e pequeno porte, ambos com coleira, quando o portão de uma residência se abriu e um cachorro da raça Pitbull, desacompanhado, sem coleira e sem focinheira, correu em direção aos três de forma agressiva, prosseguindo em direção à idosa.”
Diante da situação, o militar afirmou que “precisou utilizar os meios que tinha à disposição para evitar o ataque, efetuando três disparos contra o animal", conforme consta na nota enviada pela Polícia Militar.
O sargento relatou aos militares que a esposa conseguiu correr durante o avanço do cachorro, mas a mãe, por ser idosa, não conseguiu. Após os disparos, ele acionou o Ciodes (190) e aguardou a chegada da guarnição no local. “A Polícia Militar informa que o caso será apurado internamente", disse a corporação, uma vez que o homem atua na PM.
A Polícia Civil, por sua vez, informou que "o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Proteção e Meio Ambiente e Patrimônio Cultural (DPMA). Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada."

Cão não era agressivo, diz tutora

Em conversa com a reportagem, a tutora do animal, que preferiu não se identificar, por medo de retaliação, informou que não estava em casa na hora do ocorrido, apenas os dois filhos adolescentes.
“Os moradores (vizinhos) falaram que ele (cão) escapou da minha casa e foi em direção a eles (policial e família), mas não de forma agressiva. Ele não era um cachorro agressivo. Nem era um pitbull, era um American staffordshire, que estava com a gente havia dois anos.”
Ainda segundo a tutora, ela precisou levar os filhos ao hospital, porque ficaram muito abalados com a morte do animal. “Ele (policial) alega uma agressão que não aconteceu. As testemunhas ao redor falam que ele não foi agredido. Não vou tirar que meu cachorro fugiu. Mas houve um excesso. Se fosse um civil, teria saído dali preso. Mas não encostaram no policial, não foi em viatura, ele foi no tempo dele. E, na delegacia, em momento nenhum fomos ouvidos”.
PM mata cachorro a tiros e alega que foi para evitar ataque em Vila Velha

Veja Também

Operação contra o PCV: polícia cumpre mandados de prisão em Vitória

PM usa arma de choque para prender homem que ameaçou ex em Pedro Canário

Ataque a tiros perto de cemitério deixa um morto e 2 feridos em Cariacica

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vila Velha Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Samira enfrentou dificuldades financeiras sem desistir da vontade de estudar (Imagem: Reprodução digital | Globo)
Samira é eliminada do BBB 26 no paredão mais acirrado da edição
Imagem de destaque
A mulher que cuida de todos e negligencia a própria saúde
Imagem de destaque
Batidas da fé: a força dos tambores do congo na Festa da Penha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados