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Perseguição

PM faz buscas com apoio de helicóptero, mas trio armado foge em Vila Velha

A Polícia Militar recebeu a denúncia de que suspeitos estavam se deslocando para a região do Morro da Boa Vista na manhã desta sexta-feira (23). Ao avistarem a viatura, os homens fugiram e não foram mais localizados

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 10:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2021 às 10:41
Segurança - Policial militar
A polícia realizou buscas pelos suspeitos na região da Boa Vista, mas o trio não foi alcançado Crédito: Carlos Alberto Silva
A manhã desta sexta-feira (23) foi de buscas na região de São Torquato, em Vila Velha, mas sem êxito na tentativa de captura dos suspeitos. Logo cedo, por volta das 7h, a Polícia Militar recebeu denúncias de que indivíduos armados estariam seguindo em direção ao Morro Boa Vista.
Equipes da Polícia Militar, com apoio do helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), prosseguiram para o local, onde três indivíduos em posse de arma de fogo empreenderam fuga ao avistar as guarnições. Segundo a assessoria da corporação, não houve confronto.
Os três, de acordo com a PM, não foram mais localizados e nenhum material ilícito foi apreendido, assim como a arma de fogo de posse dos suspeitos.

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