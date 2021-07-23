PM faz buscas com apoio de helicóptero, mas trio armado foge em Vila Velha

A manhã desta sexta-feira (23) foi de buscas na região de São Torquato, em Vila Velha, mas sem êxito na tentativa de captura dos suspeitos. Logo cedo, por volta das 7h, a Polícia Militar recebeu denúncias de que indivíduos armados estariam seguindo em direção ao Morro Boa Vista.
Equipes da Polícia Militar, com apoio do helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), prosseguiram para o local, onde três indivíduos em posse de arma de fogo empreenderam fuga ao avistar as guarnições. Segundo a assessoria da corporação, não houve confronto.
Os três, de acordo com a PM, não foram mais localizados e nenhum material ilícito foi apreendido, assim como a arma de fogo de posse dos suspeitos.