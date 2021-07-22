Loja de calçados é invadida e saqueada na Praia do Canto, em Vitória

Criminosos invadiram e saquearam loja de calçados na Praia do Canto, em Vitória Crédito: Leitor de A Gazeta

Uma loja de calçados foi invadida de saqueada no bairro Praia do Canto , em Vitória , na madrugada desta quinta-feira (22). Os criminosos conseguiram arrombar a porta da frente do estabelecimento, que fica na Avenida Desembargador Sampaio, e levaram várias caixas de sapatos — prejuízo que chegou a R$ 1,5 mil.

Um funcionário da loja, que preferiu não ter a identidade revelada, explicou que os criminosos entraram no local às 3h30 e permaneceram no estabelecimento até as 4h. Ele contou que chega sempre por volta das 8h30 para abrir a loja e, na manhã desta quinta-feira, encontrou os produtos revirados. Os criminosos, segundo ele, conseguiram arrombar uma das portas, que é de vidro, sem quebrá-la.

Um alicate foi usado para arrombar a porta da frente da loja Crédito: Leitor de A Gazeta

"Tivemos um prejuízo de R$ 1.500 em pares de calçados, a loja estava revirada. O vidro foi retirado do local e não tem nenhum tipo de trincado, eles retiraram pela parte de baixo. A gente ficou sabendo pela polícia, porque os vizinhos ouviram e lligaram para a polícia", disse.

Ele contou ainda que a loja possui sistema de alarmes que, segundo o funcionário, não foi acionado. Ele afirmou que ainda não tem certeza se os criminosos mexeram na fiação para desarmar o alarme e que não consegue entender como eles entraram. Esta, inclusive, não é a primeira vez que a loja foi invadida.

"A gente suspeita que eles jogaram alguns pares pelo chão para ver até onde o alarme pegava. Foi constatado no sistema do alarme que ele não disparou, não sei se fizeram algo no alarme, na fiação. Não conseguimos entender o que realmente aconteceu, mas foi a mesma forma que fizeram da última vez. Da primeira foi pela frente e, nessa vez, foi na lateral", afirmou.

Um alicate foi usado para arrombar a porta da frente da loja Crédito: Leitor de A Gazeta

A Gazeta, a Demandada pela reportagem de, a Polícia Civil explicou que orienta que as vítimas desse tipo de caso registrem a ocorrência podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou realizar o registro por meio da Delegacia Online . Assim, segundo a corporação, as investigações terão início.