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Prejuízo

Loja de calçados é invadida e saqueada na Praia do Canto, em Vitória

Criminosos arrombaram uma das portas e levaram vários pares de calçados, causando um prejuízo de cerca de R$ 1,5 mil. Segundo funcionário, é o segundo registro de arrombamento do local

Publicado em 22 de Julho de 2021 às 19:16

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

22 jul 2021 às 19:16
Criminosos invadiram e saquearam loja de calçados na Praia do Canto, em Vitória
Criminosos invadiram e saquearam loja de calçados na Praia do Canto, em Vitória Crédito: Leitor de A Gazeta
Uma loja de calçados foi invadida de saqueada no bairro Praia do Canto, em Vitória, na madrugada desta quinta-feira (22). Os criminosos conseguiram arrombar a porta da frente do estabelecimento, que fica na Avenida Desembargador Sampaio, e levaram várias caixas de sapatos — prejuízo que chegou a R$ 1,5 mil. 
Um funcionário da loja, que preferiu não ter a identidade revelada, explicou que os criminosos entraram no local às 3h30 e permaneceram no estabelecimento até as 4h. Ele contou que chega sempre por volta das 8h30 para abrir a loja e, na manhã desta quinta-feira, encontrou os produtos revirados. Os criminosos, segundo ele, conseguiram arrombar uma das portas, que é de vidro, sem quebrá-la.
Um alicate foi usado para arrombar a porta da frente da loja
Um alicate foi usado para arrombar a porta da frente da loja Crédito: Leitor de A Gazeta
"Tivemos um prejuízo de R$ 1.500 em pares de calçados, a loja estava revirada. O vidro foi retirado do local e não tem nenhum tipo de trincado, eles retiraram pela parte de baixo. A gente ficou sabendo pela polícia, porque os vizinhos ouviram e lligaram para a polícia", disse.
Ele contou ainda que a loja possui sistema de alarmes que, segundo o funcionário, não foi acionado. Ele afirmou que ainda não tem certeza se os criminosos mexeram na fiação para desarmar o alarme e que não consegue entender como eles entraram. Esta, inclusive, não é a primeira vez que a loja foi invadida.
"A gente suspeita que eles jogaram alguns pares pelo chão para ver até onde o alarme pegava. Foi constatado no sistema do alarme que ele não disparou, não sei se fizeram algo no alarme, na fiação. Não conseguimos entender o que realmente aconteceu, mas foi a mesma forma que fizeram da última vez. Da primeira foi pela frente e, nessa vez, foi na lateral", afirmou.
Um alicate foi usado para arrombar a porta da frente da loja
Um alicate foi usado para arrombar a porta da frente da loja Crédito: Leitor de A Gazeta
Demandada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil explicou que orienta que as vítimas desse tipo de caso registrem a ocorrência podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou realizar o registro por meio da Delegacia Online. Assim, segundo a corporação, as investigações terão início.
Polícia Militar foi demanda, mas, até a publicação desta matéria, não respondeu aos questionamentos. Assim que houver um posicionamento, este texto será atualizado.

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