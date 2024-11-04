PM é autuado por ameaçar e tentar invadir casa da ex em Ibatiba

A PM informou que, ao ser abordado, o policial estava "tranquilo" e que teria 'colaborado' com a equipe, afirmando que voltou ao local para "aguardar a chegada da viatura". A arma do policial foi recolhida pelo supervisor do policiamento. Tanto o suspeito quanto a vítima foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Venda Nova do Imigrante.