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Arma apreendida

PM é autuado por ameaçar e tentar invadir casa da ex em Ibatiba

Policial militar de 35 anos tentou abrir carro da ex-mulher enquanto ela estava com amigas em um estabelecimento comercial. Depois, tentou invadir a casa dela.

Publicado em 04 de Novembro de 2024 às 17:50

Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

04 nov 2024 às 17:50
Um policial militar foi detido em flagrante, suspeito de ameaçar a ex-companheira e invadir a casa dela na madrugada de sábado (2), feriado de Finados, no bairro Lacerda Sodré de Assis, em Ibatiba, na região do Caparaó, ao Sul do Espírito Santo. O nome do PM envolvido não foi divulgado.
De acordo com a Polícia Militar, a corporação foi acionada por volta das 4h17 para atender à ocorrência na casa da vítima, ex-companheira do policial de 35 anos. Ela relatou que estava em um bar com amigas quando o PM tentou abrir a porta do carro dela, o que a fez decidir voltar para casa. Após chegar na residência, a vítima ouviu um barulho e viu o suspeito tentando abrir o portão. Uma amiga da mulher pediu para que ele fosse embora, o que o suspeito aparentou ter feito. No entanto, ele retornou ao local e ficou dentro do carro em frente ao imóvel.
A PM informou que, ao ser abordado, o policial estava "tranquilo" e que teria 'colaborado' com a equipe, afirmando que voltou ao local para "aguardar a chegada da viatura". A arma do policial foi recolhida pelo supervisor do policiamento. Tanto o suspeito quanto a vítima foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Venda Nova do Imigrante. 
Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou que o policial militar, de 35 anos, conduzido à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, foi autuado em flagrante pelo crime de ameaça. Ele foi liberado para responder em liberdade, após o recolhimento da fiança arbitrada pelo delegado de plantão. A ex-mulher dele solicitou medida protetiva de urgência. "O deferimento de medida protetiva é atribuição do Poder Judiciário", comunicou a PC. 
PM é autuado por ameaçar e tentar invadir casa da ex em Ibatiba
Por nota, a Polícia Militar comunicou que tomou conhecimento do fato e "está adotando todas as medidas necessárias para apurar a conduta do policial militar envolvido na ocorrência". 

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