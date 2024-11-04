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Sul do ES

Dois corpos são encontrados em pontos distintos de rio em Cachoeiro

Os casos serão investigados pela Polícia Civil. Os corpos foram levados para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) da cidade

Publicado em 04 de Novembro de 2024 às 12:41

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

04 nov 2024 às 12:41
Corpos são encontrados no Rio Itapemirim, em Cachoeiro
Imagens do acionamento para remoção de corpo em rio na altura do bairro Rubem Braga Crédito: Redes sociais
Dois corpos foram encontrados em pontos distintos do Rio Itapemirim, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (4). O primeiro registro, segundo a Polícia Militar, ocorreu na altura do bairro Rubem Braga. O corpo de uma mulher, sem identificação, foi retirado da água por bombeiros a cerca de 30 metros das margens do rio.
O segundo corpo foi encontrado na altura do bairro Baiminas. Uma equipe da PM fazia patrulhamento na região, quando foi  abordada por uma pessoa informando ter visto uma pessoa aparentemente morta dentro do rio. O Corpo de Bombeiros foi acionado para a remoção. Ainda não foi divulgado se a vítima é um homem ou uma mulher. 
Os casos serão investigados pela Polícia Civil. Os corpos foram levados para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, para identificação e análise da causa da morte.

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