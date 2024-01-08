ES registra maior número de mortes por afogamento dos últimos cinco anos

Praia de Itaparica, em Vila Velha, com indicação sobre risco de afogamento Crédito: Ricardo Medeiros

Com o período de férias e de verão, quando praias, clubes e cachoeiras estão mais cheios, é possível notar um aumento de 45% nos casos de afogamento, segundo o Corpo de Bombeiros. Índice que pode ser ainda maior, já que, em alguns casos, a corporação não é acionada pela população.

“Nós notamos um grande aumento no número de mortes, principalmente no período pós-pandemia, já que a população está viajando mais, está frequentando mais as praias, mas, infelizmente, não está se conscientizando sobre os cuidados na água”, explica a capitã Gabriela Andrade, diretora de operações do CBMES e especialista em salvamento aquático.

Só em 2023, foram 28 mortes no mar, seis em piscinas, 59 em lagos, lagoas e represas, 51 em cursos d’água, oito em cachoeiras e 16 em locais não identificados (NI). As principais vítimas foram homens abaixo de 29 anos, que, normalmente, ingeriram bebida alcoólica no dia do fato.

Para evitar os casos de afogamento, a capitã Gabriela relaciona três dicas:

Use colete salva-vidas, sempre que possível

Opte por praias com guarda-vidas



Evite se banhar desacompanhado



A capitã Gabriela acrescenta que, quando alguém se deparar com outra pessoa se afogando, não deve entrar na água para tentar salvar, por mais que seja um ótimo nadador. "Para realizar um salvamento, é necessário muito mais do que preparo físico, é preciso um preparo psicológico, já que o afogado pode entrar em pânico, e, na confusão, quem entra para salvar acaba se tornando uma nova vítima”.