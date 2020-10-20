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Vila Velha

PM é acionada após tiroteio perto do PA de Ulisses Guimarães

De acordo com a Polícia Militar, os tiros foram disparados na rua do Pronto Atendimento do bairro Ulisses Guimarães e não há informação de feridos. Em uma das salas do PA, foi encontrada uma munição já deflagrada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 out 2020 às 18:13

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 18:13

Tiroteio perto de PA em Vila Velha mobilizou a PM e a Guarda do município
Tiroteio perto de PA em Vila Velha mobilizou a PM e a Guarda do município Crédito: Divulgação | Guarda Municipal de Vila Velha
Polícia Militar foi acionada na tarde desta terça-feira (20) após moradores informarem tiroteio no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha, perto do Pronto Atendimento (PA). Agentes da Guarda Municipal  que também foram acionados  recolheram dentro de uma das salas da unidade de saúde uma munição de arma de fogo já deflagrada.
Por nota, a PM informou que quando os militares chegaram ao local, já havia guarnições da Guarda Municipal de Vila Velha que estavam prestando atendimento. Ainda segundo a Polícia Militar, os disparos foram confirmados, e não houve a informação de feridos. A ocorrência foi repassada para a Polícia Civil.
Acionada pela reportagem de A Gazeta, a Prefeitura de Vila Velha, por meio da Secretaria de Defesa Social e Trânsito, informou em nota que "ao chegar ao local, a equipe constatou que o suposto tiroteio já havia acabado e não havia informações de feridos".
Ainda de acordo com a nota enviada pela prefeitura, agentes também recolheram uma munição de arma de fogo já deflagrada, que foi encontrada em uma das salas da unidade de saúde. O projetil foi então entregue a autoridade de plantão na Delegacia Regional de Vila Velha.

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