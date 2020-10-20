PM é acionada após tiroteio perto do PA de Ulisses Guimarães

A Polícia Militar foi acionada na tarde desta terça-feira (20) após moradores informarem tiroteio no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha, perto do Pronto Atendimento (PA). Agentes da Guarda Municipal que também foram acionados recolheram dentro de uma das salas da unidade de saúde uma munição de arma de fogo já deflagrada.
Por nota, a PM informou que quando os militares chegaram ao local, já havia guarnições da Guarda Municipal de Vila Velha que estavam prestando atendimento. Ainda segundo a Polícia Militar, os disparos foram confirmados, e não houve a informação de feridos. A ocorrência foi repassada para a Polícia Civil.
Acionada pela reportagem de A Gazeta, a Prefeitura de Vila Velha, por meio da Secretaria de Defesa Social e Trânsito, informou em nota que "ao chegar ao local, a equipe constatou que o suposto tiroteio já havia acabado e não havia informações de feridos".
Ainda de acordo com a nota enviada pela prefeitura, agentes também recolheram uma munição de arma de fogo já deflagrada, que foi encontrada em uma das salas da unidade de saúde. O projetil foi então entregue a autoridade de plantão na Delegacia Regional de Vila Velha.