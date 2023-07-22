Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Calibre 32

PM apreende arma de fogo em matal de bairro de Aracruz

A equipe da Força Tática apreendeu a arma de fogo com munições. O caso aconteceu na manhã deste sábado no bairro Guanabara

Publicado em 22 de Julho de 2023 às 12:35

Vitor Recla

Vitor Recla

Publicado em 

22 jul 2023 às 12:35
A Polícia Militar apreendeu uma arma de fogo no bairro Guanabara, em Aracruz, no Norte do Estado, durante operação da Força Tática, neste sábado (22). O material encontrado era um revólver calibre 32. No local, também havia quatro munições. 
Durante patrulhamento tático motorizado no bairro, os militares avistaram um indivíduo que, ao perceber a aproximação da viatura, fugiu e se escondeu em uma área de mata.
Os militares realizaram diligências pela rota de fuga do suspeito, onde foi possível encontrar uma arma de fogo. Diante dos fatos, todo material apreendido foi encaminhado para o Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Aracruz. Não houve prisão.
Apreensão de arma em Aracruz
Apreensão de arma em Aracruz Crédito: Divulgação PM

LEIA MAIS

Cinco são presos suspeitos de participar de golpe do falso consórcio no ES

Homem com mandado de prisão em aberto por homicídio é preso em Linhares

Lutador de jiu-jítsu agride porteira, subsíndica e funcionário de prédio em Vitória

Homem joga gasolina e ateia fogo em cachorro dentro de lixeira em Brejetuba

Polícia apreende 64 caixas com cigarros contrabandeados em Linhares

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Aracruz Arma Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A bizarra história da primeira viagem de LSD do mundo
Prefeitura de Vitória
Vitória, governo do ES e Ifes: 25 mil vagas em concursos e seleções
Projeto de lei quer tornar crime qualquer atitude ou tratamento que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida
PL da Misoginia tem aval de Lula, ressalvas de Flávio, oposição de Zema e silêncio de Caiado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados