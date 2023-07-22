PM apreende arma de fogo em matal de bairro de Aracruz

A Polícia Militar apreendeu uma arma de fogo no bairro Guanabara, em Aracruz, no Norte do Estado, durante operação da Força Tática, neste sábado (22). O material encontrado era um revólver calibre 32. No local, também havia quatro munições.

Durante patrulhamento tático motorizado no bairro, os militares avistaram um indivíduo que, ao perceber a aproximação da viatura, fugiu e se escondeu em uma área de mata.

Os militares realizaram diligências pela rota de fuga do suspeito, onde foi possível encontrar uma arma de fogo. Diante dos fatos, todo material apreendido foi encaminhado para o Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Aracruz. Não houve prisão.