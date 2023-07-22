Cinco são presos suspeitos de participar de golpe do falso consórcio no ES

Cinco são presos por golpe do falso consórcio em Rio Bananal Crédito: Polícia Civil

Cinco pessoas foram presos em flagrante pela suspeita da prática de crime de estelionato, na tarde da última sexta-feira (21), em Rio Bananal, no Norte do Estado. A Polícia Civil realizou operações no município com o objetivo de verificar denúncias de golpe na venda de consórcios nas redes sociais.

Segundo as investigações, eles anunciavam propriedades rurais e casas nas redes sociais. Quando havia interesse por parte do comprador, o golpe começava. Eles prometiam vender cartas de créditos de consórcio.

Para uma propriedade de R$ 500 mil, por exemplo, os golpistas ofereciam uma entrada de R$ 60 mil e o restante dividido em várias parcelas, certificando de que a pessoa que adquirisse o consórcio, iria receber a carta de crédito, ou seja, o dinheiro, logo em seguida.

Após denúncias, a Polícia Civil se dirigiu ao stand de vendas da empresa e ainda evitou que quatro pessoas, que estavam fazendo negócio naquele momento e, que provavelmente iriam perder dinheiro, desistissem do negócio.

Os cinco suspeitos, com idades entre 21 e 32 anos, foram encaminhadas para a delegacia de Rio Bananal. Os homens foram ouvidos e, após o interrogatório, foram encaminhados para a Penitenciária Regional de Linhares (PRL).