PF cumpre mandados no ES contra esquema de importação de remédios falsificados Crédito: Polícia Federal

Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (17), a Operação Autoimune, em atuação conjunta com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e as Vigilâncias Sanitárias do município de Cuiabá (MT) e dos Estados de Goiás, São Paulo e Espírito Santo. Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em Vila Velha, na Grande Vitória.

A ação tem o objetivo de desarticular um esquema clandestino de importação e comercialização de medicamentos falsificados e de origem estrangeira. A7ª Vara Federal Criminal da SJMT (Seção Judiciária de Mato Grosso) expediu 32 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva para cumprimento nos estados Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

As investigações tiveram início com uma apreensão no Aeroporto Internacional de Campo Grande (MS) de várias caixas de medicamento de origem argentina contendo o princípio ativo “Neostigmina”, desacompanhadas de documentação que comprovassem sua entrada regular no território nacional.

A ação é fruto do compartilhamento de informações entre a Polícia Federal e a Anvisa, além do trabalho de análise do material apreendido durante Operação Miastenia, deflagrada em agosto deste ano.

A primeira fase da operação possibilitou que os investigadores tomassem conhecimento de que o mercado paralelo de medicamentos estrangeiros contava com a participação de diversas empresas de fachada, sendo praticado em 65 municípios do país localizados em 16 estados e no Distrito Federal.

Os criminosos movimentaram, em 10 meses, cerca de R$ 4 milhões. Nessa operação, foi apreendida ainda uma caixa do medicamento imunoglobulina com origem argentina e comprovadamente falsificado.

O nome da operação se deve ao emprego dos medicamentos importados no tratamento de diversas doenças autoimunes, ou seja, patologias nas quais o sistema imunológico ataca células saudáveis, levando ao desenvolvimento dos mais variados sintomas.