Homem é preso após atacar unidade da PM com serra elétrica no ES

Um homem foi preso após protagonizar uma cena no mínimo inusitada da noite desta quarta-feira (16). Ele ligou uma serra elétrica, a arrastou no chão e, em seguida, utilizou o equipamento para quebrar a porta de vidro do 2º Pelotão da 3ª Companhia do 14º Batalhão da Polícia Militar em Brejetuba, na Região Serrana do Espírito Santo. Vídeos enviados por leitores de A Gazeta mostram toda a ação, e também flagraram o momento em que o indivíduo é detido. Ele não teve idade e nome divulgados.
Procurada pela reportagem, a PM informou que, na noite dessa quarta-feira, militares receberam a informação sobre o ataque do indivíduo à unidade da corporação. A Polícia Militar disse que "o suspeito teve sua moto apreendida e por conta disso atearia fogo nas viaturas".
A PM disse que quando a equipe chegou ao local, visualizou os danos causados na unidade e populares indicaram a direção para onde o indivíduo teria fugido. Segundo a corporação, buscas foram realizadas e o homem de 41 anos foi localizado próximo a um supermercado. "Ele resistiu à detenção e tentou agredir os militares com socos e pontapés, caindo com o rosto na quina do meio fio da calçada", complementou, em nota.
Ainda de acordo com a corporação, após o fato, o indivíduo foi imobilizado e encaminhado para o Hospital de Venda Nova do Imigrante por apresentar lesões superficiais na face causadas por populares e também pela queda sofrida devido ao estado de embriaguez. Assim que recebeu alta, ele foi levado para a 11ª Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante. "O homem não conseguiu responder nenhuma pergunta dos policiais devido ao estado de embriaguez. A motosserra foi localizada e apreendida", finalizou a PM.
A Polícia Civil informou que suspeito de 41 anos, conduzido à 11ª Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, foi autuado em flagrante por dano ao patrimônio público, desobediência a ação policial e encaminhado ao presídio.
Por conta da ação, a unidade do 2º Pelotão da 3ª Companhia do 14º Batalhão da PM amanheceu com tapumes, colocados provisoriamente no lugar da porta de vidro que foi quebrada.
Não há detalhes sobre a motivação do homem para ter utilizado uma serra elétrica para atacar a unidade policial. Segundo apuração da TV Gazeta, ele foi levado para a Delegacia de Venda Nova do Imigrante, na mesma região. As polícias Militar e Civil foram procuradas pela reportagem de A Gazeta para informar mais detalhes sobre a ação e sobre a autuação do suspeito. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.
O 2º Pelotão da 3ª Companhia do 14º Batalhão da Polícia Militar fica na Rua Três de Maio, no bairro Brejaubinha, em Brejetuba, Região Serrana do Espírito Santo. Imagens mostram como era a porta de vidro da unidade e como ficou após a depredação.
Em conversa com a reportagem de A Gazeta, um comerciante, que preferiu não se identificar, confirmou o que aconteceu no local e disse que após o ataque à unidade, moradores e comerciantes da região ficaram assustados na rua, tentando entender o que havia acontecido.