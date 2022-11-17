Homem é preso após atacar unidade da PM com serra elétrica no ES

Não há detalhes sobre a motivação do homem para ter utilizado uma serra elétrica para atacar a unidade policial. Segundo apuração da TV Gazeta, ele foi levado para a Delegacia de Venda Nova do Imigrante, na mesma região. As polícias Militar e Civil foram procuradas pela reportagem de A Gazeta para informar mais detalhes sobre a ação e sobre a autuação do suspeito. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.