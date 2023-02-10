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Operação Pakman

PF cumpre mandados contra tráfico internacional de drogas no ES

Investigações constataram a existência de uma associação criminosa com fornecedor de haxixe na Espanha; gerentes e distribuidores ficam no Estado
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

10 fev 2023 às 08:15

Publicado em 10 de Fevereiro de 2023 às 08:15

PF deflagra segunda fase de operação contra tráfico internacional de drogas no ES Crédito: Polícia Federal
Polícia Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira (10), a segunda fase da Operação Pakman, que investiga o tráfico internacional de drogas no Espírito Santo. Na primeira fase, realizada em junho do ano passado, foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão no Estado
Desta vez, estão sendo cumpridos quatro mandados de busca e apreensão nos municípios de CariacicaDomingos Martins e São Mateus, com autorização pela Segunda Vara Federal Criminal de Vitória. A PF afirmou que pretende comprovar a conduta de cada um dos envolvidos no esquema de entorpecentes.
A Operação Pakman foi iniciada com informações recebidas da Polícia Civil que apontavam a possível existência de um grupo de pessoas que comercializavam drogas, em especial o haxixe, na Grande Vitória. O entorpecente seria enviado da Espanha para o Espírito Santo.
Com o avanço da investigação, ficou constatado que havia uma associação criminosa com clara divisão de funções, cujo fornecedor de haxixe reside na Espanha. Os gerentes, por sua vez, ficam em Guarapari e Cariacica, e os distribuidores em VitóriaVila Velha e Serra.
A Polícia Federal explicou que a segunda fase se mostrou necessária para a busca de evidências que comprovem a participação das lideranças da associação criminosa no esquema, além de promover a desestruturação financeira da quadrilha e a descapitalização da organização.

Razão do nome

A corporação também esclareceu que a operação recebeu o nome de "Pakman" porque os integrantes do grupo criminoso usam a gíria "pak" para se referir ao haxixe. Dessa forma, o homem responsável pelo fornecimento da droga seria o "pakman", já que "man" significa "homem" em inglês.

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Cariacica Domingos Martins espírito santo São Mateus tráfico de drogas Polícia Federal
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