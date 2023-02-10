PF cumpre mandados contra tráfico internacional de drogas no ES

A Polícia Federal explicou que a segunda fase se mostrou necessária para a busca de evidências que comprovem a participação das lideranças da associação criminosa no esquema, além de promover a desestruturação financeira da quadrilha e a descapitalização da organização.

A corporação também esclareceu que a operação recebeu o nome de "Pakman" porque os integrantes do grupo criminoso usam a gíria "pak" para se referir ao haxixe. Dessa forma, o homem responsável pelo fornecimento da droga seria o "pakman", já que "man" significa "homem" em inglês.