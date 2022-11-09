Perseguição policial termina em tiros, acidente e prisão em Cariacica

Uma grande perseguição policial que terminou em tiros, acidente e prisão chamou a atenção nas ruas de Cariacica na manhã de quarta-feira (9). Tudo começou quando a Polícia Militar recebeu a informação de que havia um carro roubado parado em frente a um supermercado no bairro Nova Esperança. Enquanto a equipe se deslocava para a região, os militares viram o veículo trafegando e deram ordem de parada ao motorista, que não obedeceu e saiu em fuga, em alta velocidade.

O suspeito, no entanto, acabou se envolvendo em um acidente, batendo o carro contra uma retroescavadeira, já no bairro Porto de Cariacica. Sentindo-se encurralado, o criminoso atirou em direção aos PMs enquanto corria para uma área de brejo e mata da região, e foi perdido de vista. Nenhum militar ficou ferido.

Carro roubado ficou destruído após perseguição policial e acidente em Cariacica Crédito: Telespectador | TV Gazeta

Pouco tempo depois, a PM recebeu a informação de que o homem havia se escondido dentro de uma escola, ainda em Porto de Cariacica. Os militares retomaram as buscas e o homem de 25 anos foi localizado e detido, mas a arma usada por ele não foi localizada. O nome dele não foi divulgado.

O criminoso foi levado ao Pronto Atendimento de Alto Lage, por conta de um ferimento na testa provocado no acidente anterior com uma retroescavadeira, e depois encaminhado à Delegacia Regional de Cariacica.

A Polícia Civil Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por resistência à ação policial, receptação e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).