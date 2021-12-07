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Nova Canaã

Ajudante de pedreiro é assassinado com vários tiros na porta de bar em Cariacica

João Correia Filho tinha 37 anos e estava bebendo com amigos quando foi chamado para conversar na rua por dois homens, que atiraram nele
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

07 dez 2021 às 08:02

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 08:02

Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória
O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios da Polícia Civil Crédito: Carlos Alberto Silva
Um ajudante de pedreiro de 37 anos foi assassinado com vários tiros na porta de um bar no bairro Nova Canaã, em Cariacica, na noite desta segunda-feira (6). João Correia Filho estava bebendo com amigos quando dois homens o chamaram para conversar e atiraram contra ele. João morreu na hora.
Com os tiros, várias pessoas que estavam no bar começaram a correr, pensando que os criminosos poderiam atirar contra eles também. Os atiradores conseguiram fugir. O bar fica perto da casa de João e, por isso, vizinhos e parentes da vítima logo chegaram ao local do crime.
A reportagem da TV Gazeta apurou com vizinhos e familiares de João que ele era uma pessoa boa e trabalhadora, que não possuía envolvimento com o crime. Eles disseram ter ficado chocados com a morte do pedreiro. João não possuía passagem pela polícia.

AMEAÇAS

A família contou, também, que a vítima vinha sofrendo ameaças há pelo menos três meses. Traficantes de Nova Canaã queriam que ele dissesse onde estavam escondidos dois parentes que tinham relação com um grupo rival.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil informa que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

Correção

07/12/2021 - 1:04
Anteriormente, a primeira apuração é de que João seria pedreiro, mas a família dele disse que ele trabalhava como ajudante de pedreiro. A informação foi corrigida no título e no texto da matéria

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