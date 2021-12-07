Ajudante de pedreiro é assassinado com vários tiros na porta de bar em Cariacica

O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios da Polícia Civil Crédito: Carlos Alberto Silva

Um ajudante de pedreiro de 37 anos foi assassinado com vários tiros na porta de um bar no bairro Nova Canaã, em Cariacica , na noite desta segunda-feira (6). João Correia Filho estava bebendo com amigos quando dois homens o chamaram para conversar e atiraram contra ele. João morreu na hora.

Com os tiros, várias pessoas que estavam no bar começaram a correr, pensando que os criminosos poderiam atirar contra eles também. Os atiradores conseguiram fugir. O bar fica perto da casa de João e, por isso, vizinhos e parentes da vítima logo chegaram ao local do crime.

A reportagem da TV Gazeta apurou com vizinhos e familiares de João que ele era uma pessoa boa e trabalhadora, que não possuía envolvimento com o crime. Eles disseram ter ficado chocados com a morte do pedreiro. João não possuía passagem pela polícia.

AMEAÇAS

A família contou, também, que a vítima vinha sofrendo ameaças há pelo menos três meses. Traficantes de Nova Canaã queriam que ele dissesse onde estavam escondidos dois parentes que tinham relação com um grupo rival.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil informa que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.