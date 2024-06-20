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Ato obsceno

Passageiro russo é detido após confusão em bar no Aeroporto de Vitória

Funcionária do estabelecimento relatou à polícia que o estrangeiro teria feito gestos de cunho sexual e proferido xingamentos a ela; russo assinou um termo circunstanciado (TC) por praticar ato obsceno em lugar público
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

20 jun 2024 às 11:02

Publicado em 20 de Junho de 2024 às 11:02

Aeroporto de Vitória
Interior do Aeroporto de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Um passageiro russo de 50 anos foi detido no Aeroporto de Vitória, na quarta-feira (19), com sinais de embriaguez, após ter quebrado objetos de um bar. Uma funcionária do estabelecimento, de 18 anos, relatou à Polícia Militar que o estrangeiro teria feito gestos de cunho sexual e proferido xingamentos a ela. O homem precisou ser conduzido algemado à Delegacia Regional de Vitória.
Conforme boletim de ocorrência da PM, a funcionária do bar disse aos militares que o russo teria saído do banheiro com a fivela do cinto aberta, sem mostrar as partes íntimas, mas fazendo gestos de cunho sexual. Constrangida, ela pediu ajuda do gerente do estabelecimento. O homem, então, teria ficado agressivo, chegando a quebrar objetos do local.
A Polícia Militar informou que o homem resistiu à abordagem dos agentes e precisou ser algemado e colocado no compartimento de segurança da viatura para ser conduzido à delegacia. Ainda conforme os policiais que atuaram na ocorrência, o russo teria danificado o compartimento do veículo com os pés.
Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil disse que o suspeito, de 50 anos, conduzido à Delegacia Regional de Vitória, assinou um termo circunstanciado (TC) por praticar ato obsceno em lugar público, e foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo.

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