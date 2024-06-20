Passageiro russo é detido após confusão em bar no Aeroporto de Vitória

Interior do Aeroporto de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Um passageiro russo de 50 anos foi detido no Aeroporto de Vitória , na quarta-feira (19), com sinais de embriaguez, após ter quebrado objetos de um bar. Uma funcionária do estabelecimento, de 18 anos, relatou à Polícia Militar que o estrangeiro teria feito gestos de cunho sexual e proferido xingamentos a ela. O homem precisou ser conduzido algemado à Delegacia Regional de Vitória

Conforme boletim de ocorrência da PM, a funcionária do bar disse aos militares que o russo teria saído do banheiro com a fivela do cinto aberta, sem mostrar as partes íntimas, mas fazendo gestos de cunho sexual. Constrangida, ela pediu ajuda do gerente do estabelecimento. O homem, então, teria ficado agressivo, chegando a quebrar objetos do local.

A Polícia Militar informou que o homem resistiu à abordagem dos agentes e precisou ser algemado e colocado no compartimento de segurança da viatura para ser conduzido à delegacia. Ainda conforme os policiais que atuaram na ocorrência, o russo teria danificado o compartimento do veículo com os pés.