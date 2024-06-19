Os detalhes do crime que chocou uma cidade do ES e quase acabou em morte trágica

Um crime bárbaro em uma fazenda de Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo, chocou a população do município no final de março. Os detalhes do episódio, que quase resultaram na morte de um idoso, porém, só foram divulgados nesta quarta-feira (19), após a prisão de dois dos quatro suspeitos de envolvimento na tentativa de latrocínio.

O caso, conforme explicou o delegado Gabriel Monteiro, chefe do Departamento Especializado em Investigações Criminais (Deic) da Polícia Civil, foi todo premeditado.

A vítima, de 76 anos, muito conhecida e querida na região, é moradora de Vila Velha, mas tinha terras no município do interior capixaba e, no dia 28 de março, seguiu para o sítio na zona rural de Rio Novo do Sul, acompanhado de uma mulher de 20 anos e de duas adolescentes, de 16 e 14 anos, que fariam a faxina.

Dois principais executores do crime contra idoso foram presos em Vila Velha Crédito: PCES/Divulgação

As mulheres, que já tinham prestados serviços ao idoso em outras ocasiões, observaram que ele costumava carregar somas em dinheiro quando ia ao interior, e, a partir daí, começaram a bolar um plano.

“Passaram a noite lá e, no dia seguinte, uma dessas mulheres, que está presa preventivamente, entrou em contato com um indivíduo que mora em Terra Vermelha, em Vila Velha, e pagou uma corrida de mototáxi para ele ir ao encontro delas e cometer esse crime de, a princípio, roubo”, declarou o delegado.

Segundo a polícia, o motociclista que levou o criminoso de 23 anos ao local não teve qualquer participação no crime e, após a corrida, voltou para Vila Velha. Nesse momento, as mulheres informaram que iriam ao quintal pegar frutas, para facilitar a entrada do recém-chegado, que, ao entrar na residência, já deu uma paulada no idoso, de modo a enfraquecê-lo.

Na sequência, amarraram a vítima e começaram a esfaqueá-la na barriga, exigindo que fizesse transferências via Pix, o que o idoso não conseguiu fazer diante da situação. Entretanto, explicou que, dentro do veículo, tinha R$ 4 mil. Os criminosos foram até o carro, pegaram a quantia, mas, no retorno ao local, continuaram a tortura, chegando a asfixiá-lo antes de encontrarem mais dinheiro na casa. A soma roubada chega a R$ 10 mil.

“No final, falaram: ‘agora vamos ter que matar para acobertar o crime’. O próprio idoso relatou na delegacia. Nesse momento, com ele todo amarrado, já esfaqueado, e com um fio na garganta, degolaram. Um dos presos falou que amolaram essa faca para isso. E, para garantir ainda mais (a morte), fecharam todas as portas e janelas para largar ele à própria sorte”, explicou o chefe do Departamento Especializado em Investigações Criminais (Deic).

O delegado-geral da Polícia Civil (PCES), José Darcy Arruda, atribui a sobrevivência do idoso à intervenção divina.

"Ele só não veio a óbito porque não era a hora dele. Deus teve misericórdia da vida dele depois do que ele viveu" José Darcy Arruda - Chefe da Polícia Civil do ES

Isso porque a própria vítima relatou que, ao acordar, após a partida dos criminosos – que fugiram levando o dinheiro, o carro e o celular do idoso –, respirava pela traqueia, com a garganta aberta. Mesmo brutalmente ferido, ele conseguiu se erguer e quebrar um vidro. O caseiro, que mora distante da casa do idoso, foi quem o socorreu.

Por meio de investigações, que contaram com a ajuda da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que ajudou com o monitoramento dos veículos, chegaram aos suspeitos.

O delegado Gabriel Monteiro explica que os dois adultos, tidos como os principais executores, foram presos no dia 12 de junho, em suas residências. As adolescentes já foram identificadas e as respectivas apreensões serão solicitadas à Justiça.

“No momento da prisão, o criminoso disse: ‘eu já até sei o que é, (o caso) da morte daquele idoso’. Ou seja, eles já tinham dado ele como morto porque com todo esse requinte de crueldade", detalhou Monteiro.