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Operação Mulher Segura

Jovem agredida e mantida em cárcere por companheiro é resgatada em Guarapari

Vítima é natural de Alagoas, no Nordeste do país, e estava sendo impedida de sair de casa após uma discussão

Publicado em 03 de Junho de 2026 às 11:25

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

03 jun 2026 às 11:25
Suspeito foi preso em Guarapari durante a Operação Mulher Segura
Suspeito foi preso em Guarapari durante a Operação Mulher Segura Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Uma jovem de 18 anos foi agredida e estava sendo mantida em cárcere privado pelo companheiro, de 19 anos, dentro de casa no bairro Recanto da Sereia, em Guarapari, na última segunda-feira (1ª). A vítima, que é natural de Alagoas, no Nordeste do país, chegou a ser jogada de uma escada e estava com o olho inchado. O suspeito foi preso.


A detenção dele ocorreu em meio à Operação Mulher Segura, contra a violência doméstica, que acontece nacionalmente neste mês de junho com ações de repressão, cumprimento de mandados de prisão, busca e apreensão, verificação de denúncias, prevenção com ações itinerantes, delegacia móvel e palestras nas escolas. 


De acordo com a chefe da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher (DIV-Deam), delegada Claudia Dematté, a Polícia Civil de Alagoas entrou em contato com ela informando que a jovem estaria sendo mantida presa em Guarapari. 


Uma equipe da Deam de Guarapari foi até o local, um sobrado com dois andares, e conseguiu resgatar a vítima, que estava muito amedrontada. O suspeito foi preso. A jovem contou que foi trancada dentro de casa após uma discussão com o companheiro, no dia anterior. Na ocasião, ela foi agredida e jogada escada abaixo. 


“Possivelmente ele ficou receoso de que ela pedisse ajuda, e passou a mantê-la em cárcere. Em algum momento ela conseguiu manter contato com alguém de lá (Alagoas) e foi possível prender esse agressor”, detalhou a delegada Francini Moreschi, titular da Deam de Guarapari. 


Além desse caso, outra prisão da Operação Mulher Segura aconteceu em Vitória, na terça-feira (2), de um homem procurado por lesão corporal qualificada por violência doméstica. 


“Isso é só o início de um mês e com um recado muito claro para os homens que insistirem em praticar qualquer tipo de violência contra a mulher: eles não vão ficar impunes”, avisou Claudia Dematté. 

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