Pai suspeito de estuprar filha por seis anos é preso em Linhares

Vítima denunciou o pai anos após sofrer abusos, de acordo com a Polícia Civil Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte

Um homem, de 51 anos, foi preso pela Polícia Civil no bairro Movelar, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (29), suspeito de estuprar a própria filha, de 23 anos. De acordo com a corporação, as investigações apontaram que o indivíduo abusou da vítima quando ela tinha entre 12 e 18 anos. A denúncia foi feita pela filha no ano passado.

Segundo o delegado Fabrício Lucindo, titular da Delegacia Regional de Linhares, a vítima procurou a Polícia Civil depois desse tempo, após tomar coragem de denunciar o pai.

“Segundo as investigações, o elemento estuprava a própria filha, desde que ela tinha 12 ano. Hoje ela tem 23 anos e o último estupro ocorreu quando ela tinha 18 anos. No ano passado a vítima tomou coragem, procurou a Polícia Civil de Linhares e denunciou o investigado”, disse Lucindo.

A operação realizada para prender o suspeito aconteceu em cumprimento a um mandado de prisão. Ele era considerado foragido da Justiça. Os policiais conseguiram localizar o homem após uma denúncia de que ele estaria circulando em um carro pelas proximidades do bairro Movelar.

Com um carro descaracterizado, a PC começou a seguir o veículo sem que o indivíduo percebesse. Quando o alvo parou o carro foi abordado e preso. Em seguida, o pai foi conduzido para a Delegacia Regional de Linhares para ser interrogado. Ele ficou calado e não respondeu aos questionamentos feitos.