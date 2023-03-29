Duas crianças são atropeladas por carro em Linhares

Duas crianças, de 8 e 10 anos, foram atropeladas no início da tarde desta quarta-feira (29), no bairro Interlagos, em Linhares. Crédito: Leitor | A Gazeta

Duas crianças, meninos de 8 e 10 anos, foram atropeladas por um carro no início da tarde desta quarta-feira (29), no bairro Interlagos, em Linhares , no Norte do Espírito Santo . Segundo o Corpo de Bombeiros , as vítimas foram socorridas e levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Infantil do município.

Uma criança foi atendida e transportada para o hospital pela ambulância dos Bombeiros e a outra levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Segundo apuração do repórter Isaac Ribeiro da TV Gazeta Norte, um dos meninos já teve alta e o outro segue internado. O estado de saúde é estável.

Ainda de acordo com a apuração da TV, os meninos estavam indo para a escola quando o acidente aconteceu. O carro que aintingiu os dois pertence a uma professora que também estava indo para a escola localizada no bairro, onde dá aulas.