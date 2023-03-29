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Atropelamento duplo

Duas crianças são atropeladas por carro em Linhares

As vítimas, de 8 e 10 anos, foram atropeladas no início da tarde desta quarta-feira (29), no bairro Interlagos, e foram socorridas pelos Bombeiros e Samu

Publicado em 29 de Março de 2023 às 14:56

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

29 mar 2023 às 14:56
Duas crianças, de 8 e 10 anos, foram atropeladas no início da tarde desta quarta-feira (29), no bairro Interlagos, em Linhares.
Duas crianças, de 8 e 10 anos, foram atropeladas no início da tarde desta quarta-feira (29), no bairro Interlagos, em Linhares. Crédito: Leitor | A Gazeta
Duas crianças, meninos de 8 e 10 anos, foram atropeladas por um carro no início da tarde desta quarta-feira (29), no bairro Interlagos, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas foram socorridas e levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Infantil do município.
Uma criança foi atendida e transportada para o hospital pela ambulância dos Bombeiros e a outra levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).  Segundo apuração do repórter Isaac Ribeiro da TV Gazeta Norte, um dos meninos já teve alta e o outro segue internado. O estado de saúde é estável.
Ainda de acordo com a apuração da TV, os meninos estavam indo para a escola quando o acidente aconteceu.  O carro que aintingiu os dois pertence a uma professora que também estava indo para a escola localizada no bairro, onde dá aulas. 
Segundo a Polícia Militar, ela condutora permaneceu no local e prestou a assistência necessária as crianças. Ela prestou socorro as crianças. Não há mais detalhes sobre a dinâmica do acidente.

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