Pai investigado por estupro de duas filhas é preso em Marilândia

Ainda conforme as investigações da corporação, foi constatado que contra a vítima de 12 anos ocorreram dois atos e contra a menina de 8 anos, um ato. Na época, a mãe das meninas, de 39 anos, chegou a ter conhecimento dos crimes. No entanto, em completa omissão, ela repreendeu as vítimas, segundo informou a Polícia Civil.