Pai investigado por estupro de duas filhas é preso em Marilândia

Um homem de 49 anos, investigado pelo crime de estupro contra suas duas filhas, foi preso em Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo. A prisão ocorreu na última sexta-feira (11), mas foi divulgada pela Polícia Civil nesta quarta (16). Na época dos crimes, as meninas estavam com 8 e 12 anos, e, atualmente, elas têm 16 e 18 anos, respectivamente. O nome do suspeito e a região onde o caso aconteceu não estão sendo divulgados para não expor as vítimas.
Segundo a Polícia Civil, o primeiro caso teria ocorrido em 2015, quando uma das vítimas tinha apenas 8 anos. Já o outro crime ocorreu em 2017, quando a outra menina tinha 12 anos. Na época, as vítimas foram submetidas a exames, que constataram os estupros.
Ainda conforme as investigações da corporação, foi constatado que contra a vítima de 12 anos ocorreram dois atos e contra a menina de 8 anos, um ato. Na época, a mãe das meninas, de 39 anos, chegou a ter conhecimento dos crimes. No entanto, em completa omissão, ela repreendeu as vítimas, segundo informou a Polícia Civil.
No dia 1º de agosto deste ano, o Conselho Tutelar entrou em contato com a Polícia Civil. O titular da Delegacia de Polícia de Marilândia, delegado Leonardo Avila, representou, então, ela decretação da prisão preventiva do pai das vítimas, que foi deferida e cumprida pela Polícia Militar na última sexta-feira (11), na zona rural da cidade.
De acordo com a Polícia Civil, contra a mãe das duas meninas, foram decretadas medidas cautelares, como a proibição de contato com as vítimas por qualquer meio de comunicação: telefone, e-mail, redes sociais e aplicativos de mensagens.
O investigado foi localizado e preso na residência dele, em Marilândia. O homem foi conduzido à 15ª Delegacia Regional de Colatina para os trâmites pela autoridade competente de plantão e, logo depois, ao presídio.