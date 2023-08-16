Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Noroeste do ES

Jovem envolvido em tiroteios em Baixo Guandu é preso

Segundo as investigações, suspeito publicava vídeos ostentando armas e até enviou áudio ameaçando estabelecer "toque de recolher"
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 ago 2023 às 16:32

Publicado em 16 de Agosto de 2023 às 16:32

Um jovem de 20 anos, suspeito de envolvimento em tiroteios na cidade de Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, foi preso na manhã desta quarta-feira (16) durante operação conjunta das Polícias Civil e Militar. 
Em um dos áudios divulgados pela Polícia Civil, o homem ameaça os moradores do bairro Valparaíso, local onde ele foi detido em cumprimento de mandado por homicídio, na residência da mãe dele.  "Pode 'tá' dentro de prédio, o que for... 'nóis vai' trocar tiro [...] Não anda com mulher, não anda com criança, porque 'nóis vai' pegar! 'Nóis tá' de bike na madruga. Se 'nóis topar', é triste", disse em um dos áudios. Ouça abaixo:
Segundo o titular da Delegacia de Polícia de Baixo Guandu, delegado Adriano Scardua, mesmo com o mandado de prisão expedido contra o suspeito, ele permaneceu na cidade para tomar conta das "bocas de fumo" do chefe da associação criminosa. De acordo com o delegado, esse chefe da organização criminosa é responsável por, pelo menos, dez homicídios e tentativas de homicídio em razão da guerra do tráfico de drogas. 
O suspeito de 20 anos — que não teve o nome divulgado — se envolveu em vários tiroteios na cidade e também estava postando conteúdos em redes sociais ostentando armas de fogo. "Ele também teve a audácia de enviar um áudio em que estaria estabelecendo ‘toque de recolher’ no bairro Valparaíso”, acrescentou o delegado. 
Com o suspeito, a polícia apreendeu um revólver calibre.32 municiado. Ele será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Colatina.

Veja Também

Polícia investiga morte de jovem que estava desaparecido em São Gabriel da Palha

Investigado por morte de motorista é preso em ação da polícia em Sooretama

Polícia divulga identidades dos mortos no Morro do Macaco; veja quem são

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Baixo Guandu Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados