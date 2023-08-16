Jovem envolvido em tiroteios em Baixo Guandu é preso

Um jovem de 20 anos, suspeito de envolvimento em tiroteios na cidade de Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, foi preso na manhã desta quarta-feira (16) durante operação conjunta das Polícias Civil e Militar.
Em um dos áudios divulgados pela Polícia Civil, o homem ameaça os moradores do bairro Valparaíso, local onde ele foi detido em cumprimento de mandado por homicídio, na residência da mãe dele. "Pode 'tá' dentro de prédio, o que for... 'nóis vai' trocar tiro [...] Não anda com mulher, não anda com criança, porque 'nóis vai' pegar! 'Nóis tá' de bike na madruga. Se 'nóis topar', é triste", disse em um dos áudios. Ouça abaixo:
Segundo o titular da Delegacia de Polícia de Baixo Guandu, delegado Adriano Scardua, mesmo com o mandado de prisão expedido contra o suspeito, ele permaneceu na cidade para tomar conta das "bocas de fumo" do chefe da associação criminosa. De acordo com o delegado, esse chefe da organização criminosa é responsável por, pelo menos, dez homicídios e tentativas de homicídio em razão da guerra do tráfico de drogas.
O suspeito de 20 anos — que não teve o nome divulgado — se envolveu em vários tiroteios na cidade e também estava postando conteúdos em redes sociais ostentando armas de fogo. "Ele também teve a audácia de enviar um áudio em que estaria estabelecendo ‘toque de recolher’ no bairro Valparaíso”, acrescentou o delegado.
Com o suspeito, a polícia apreendeu um revólver calibre.32 municiado. Ele será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Colatina.