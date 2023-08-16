Jovem envolvido em tiroteios em Baixo Guandu é preso

Segundo o titular da Delegacia de Polícia de Baixo Guandu, delegado Adriano Scardua, mesmo com o mandado de prisão expedido contra o suspeito, ele permaneceu na cidade para tomar conta das "bocas de fumo" do chefe da associação criminosa. De acordo com o delegado, esse chefe da organização criminosa é responsável por, pelo menos, dez homicídios e tentativas de homicídio em razão da guerra do tráfico de drogas.