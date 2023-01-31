Pai é preso por não pagar pensão alimentícia da filha em Jaguaré

Um homem de 40 anos foi preso na localidade de Córrego Jirau, em Jaguaré , no Norte do Espírito Santo , na última sexta-feira (27), por não ter pago a pensão alimentícia da filha. Na data, os policiais cumpriram um mandado de prisão que havia contra ele. As informações foram divulgadas nesta terça-feira (31) pela Polícia Civil

De acordo com a delegada titular da Delegacia de Polícia de Jaguaré, Gabriella Zaché dos Santos, os policiais chegaram a fazer outra operação para prender o suspeito, mas ele não havia sido localizado. O nome dele não foi divulgado pela corporação, nem o período em que ficou sem pagar a pensão.

Polícia Civil de Jaguaré cumpriu mandado de prisão contra o suspeito Crédito: Divulgação

Além de dever valores à filha, o homem responde a um inquérito policial pelo crime previsto na Lei Maria da Penha. Apesar de questionada pela reportagem de A Gazeta, a PC não pode detalhar a ocorrência, pois as investigações estão em andamento e o caso é mantido sob sigilo.