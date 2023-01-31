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Tinha mandado de prisão

Pai é preso por não pagar pensão alimentícia da filha em Jaguaré

Prisão aconteceu na última sexta-feira (27), na localidade de Córrego Jirau; contra o homem de 40 anos consta outro inquérito policial que segue sob sigilo
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

31 jan 2023 às 12:23

Publicado em 31 de Janeiro de 2023 às 12:23

Um homem de 40 anos foi preso na localidade de Córrego Jirau, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, na última sexta-feira (27), por não ter pago a pensão alimentícia da filha. Na data, os policiais cumpriram um mandado de prisão que havia contra ele. As informações foram divulgadas nesta terça-feira (31) pela Polícia Civil.
De acordo com a delegada titular da Delegacia de Polícia de Jaguaré, Gabriella Zaché dos Santos, os policiais chegaram a fazer outra operação para prender o suspeito, mas ele não havia sido localizado. O nome dele não foi divulgado pela corporação, nem o período em que ficou sem pagar a pensão.
Delegacia de Polícia de Jaguaré
Polícia Civil de Jaguaré cumpriu mandado de prisão contra o suspeito Crédito: Divulgação
Além de dever valores à filha, o homem responde a um inquérito policial pelo crime previsto na Lei Maria da Penha. Apesar de questionada pela reportagem de A Gazeta, a PC não pode detalhar a ocorrência, pois as investigações estão em andamento e o caso é mantido sob sigilo.
O homem de 40 anos foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus, onde permanece à disposição da Justiça.

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