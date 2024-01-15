Pai de jovem assassinado na Ilha do Frade desabafa: "Levei ele para morrer"

Na tarde de domingo (14) Hezeron Campos estava na praia com o filho, Heron Tosi Campos, de 15 anos, fazendo planos com ele para o jovem começar a trabalhar. Um dia depois, nesta segunda-feira (15), ele o enterrou no Cemitério de Maruípe, em Vitória , após o jovem ser assassinado na Ilha do Frade , momentos depois da conversa entre os dois. Por ter levado o filho à praia, o sentimento expressado pelo pai é de que ele mesmo levou Heron para morrer.

“Ontem, quando ele olhou dentro do meu olho, eu levando ele para praia, eu levando ele para morrer... eu que levei ele. Na praia ele olhou dentro do meu olho, ele disse ‘pai, a partir de amanhã eu vou começar a trabalhar lá e você bota um lava a jato para mim que eu vou começar a trabalhar”, desabafou Hezeron ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta.

O pai contou à TV Gazeta que deseja ver a justiça pelo crime cometido contra Heron. “Em 90 dias esses rapazes estão na rua. Eu vou rezar para que seja feita aqui na Terra, pela polícia”, revelou.

Segundo a polícia, a indicação é que o crime tenha como motivação a guerra do tráfico de drogas na Capital. Isso porque as informações são de que os adolescentes já se conheciam devido a ameaças feitas antes do assassinato.

“Esse jovem (Heron), que morreu, teria ameaçado os outros jovens num passado próximo e na data de ontem programaram a execução do indivíduo. Ele tem passagem por tráfico de entorpecentes e já foi apreendido pela polícia militar em outras oportunidades. Claramente mostra a questão da guerra do tráfico em uma idade tão precoce”, informou o Coronel Alexandre Ramalho, secretário da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp).

Heron Tosi Campos, de 15 anos, foi morto na Ilha do Frade, em Vitória Crédito: Arquivo pessoal

A guerra ocasionada pelo envolvimento com a compra e venda ilegal de entorpecentes vem levado muitos jovens a morte, segundo dados da Sesp. Em 2023, 976 pessoas foram assassinadas, delas 51% tinham entre 15 a 29 anos, sendo a maioria dos crimes ligadas ao tráfico de drogas, conforme a Secretária.

Relembre o caso

Um adolescente de 15 anos foi morto a tiros na tarde deste domingo (14), na praia da Ilha do Frade, em Vitória. Heron Tosi Campos teria ido ao local acompanhado do pai e, chegando na praia, quatro jovens teriam chamado o adolescente para a região das pedras da praia, onde os disparos foram realizados.

Segundo a Polícia Militar, a corporação foi acionada para verificar uma ocorrência de homicídio por arma de fogo na Ilha do Frade. Uma equipe foi ao local e constatou que um adolescente de 15 anos estava baleado. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e constatou o óbito. A praia estava lotada no momento dos disparos, e diversas pessoas correram para fugir de um possível confronto.

Segundo a apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, quatro jovens com idade entre 14 e 17 anos foram apreendidos pela polícia, que constatou que a motivação do crime seria a guerra do tráfico de drogas na Capital.

De acordo com nota da Polícia Civil, a ocorrência foi finalizada no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). "O corpo da vítima será encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória onde passará pelo processo de necropsia e, posteriormente, será liberado para os familiares. Somente após a conclusão das diligências em andamento, teremos mais informações sobre o caso e possíveis detenções", destacou a corporação.