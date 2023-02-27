Ossada com marcas de tiro é encontrada em área rural da Serra

Uma ossada foi encontrada nesse domingo (26), em uma área de mata fechada, a cerca de 50 metros da estrada de Queimados, na Serra. Os restos mortais foram achados por um proprietário de terrenos que estava procurando uma novilha perdida. Ele acionou a Polícia Militar.
Segundo apuração do repórter Diony Silva, da TV Gazeta, investigadores e perícia estiveram no local e constataram que a vítima tinha duas perfurações de tiros na cabeça. A suspeita é que os restos mortais sejam de um homem. Uma bermuda preta e azul e pedaços de munições também foram encontrados na região.
A ossada foi levada para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória. A Polícia Civil ainda busca descobrir a identidade da vítima.