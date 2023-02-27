Norte e Noroeste do ES registram quatro assassinatos em apenas um dia

Homem caído em rodovia

O primeiro dos casos foi registrado em Nova Venécia, na Região Noroeste do Estado. A Polícia Militar informou que foi acionada durante a madrugada, porque havia um homem caído na BR 342, na localidade de Chapadinha. A rodovia liga o território capixaba a Minas Gerais

Quando os policiais chegaram ao local perceberam que a vítima já estava morta e apresentava ferimentos causados por uma faca, que foi encontrada ao lado do corpo. O nome e a idade dela não foram divulgados.

Jovem morto a tiros

O segundo homicídio aconteceu durante a tarde, em Pinheiros , no Norte do Estado. O jovem José Armando Costa Soares, de 20 anos, morreu após levar tiros em uma rua no bairro Galileia. Segundo informações passadas à Polícia Militar, disparos acertaram a cabeça e o peito dele.

José Armando Costa Soares, de 20 anos, morreu após ser baleado em Pinheiros Crédito: Reprodução | Redes Sociais

De acordo com a corporação, ele chegou a ser dado como morto durante atendimento inicial feito pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no local, mas depois teve sinais vitais constatados. Mais tarde, a caminho de um hospital, ele teve o óbito confirmado.

Briga entre padrasto e enteado

Os outros dois crimes aconteceram durante a noite. Em Ecoporanga, no bairro Vila Nova, os militares foram acionados para uma ocorrência e, quando chegaram ao endereço informado, perceberam um tumulto de moradores que perseguiram um suspeito, abordado depois pelos militares.

O indivíduo, um homem de 42 anos, tinha marcas de sangue nas pernas e afirmou que havia sido golpeado pelo padrasto diversas vezes com um facão, nos fundos da casa onde moram. Os policiais se direcionaram até o imóvel e constataram que outro indivíduo, de 60 anos, havia falecido.

Segundo a companheira, frequentemente, ele e o enteado brigavam dentro da residência – o que aconteceu na ocasião, resultando em luta corporal. A mulher teria tentado separá-los, mas não teve sucesso, pois o suspeito pegou um facão e golpeou a vítima diversas vezes.

O suspeito foi conduzido até a Delegacia Regional de Barra de São Francisco, onde foi autuado em flagrante por homicídio qualificado por motivo fútil e meio cruel e dano ao patrimônio. Segundo a Polícia Civil , ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de São Domingos do Norte.

Homem morto com tiro na cabeça

O quarto homicídio desse domingo (26) aconteceu na zona rural de São Domingos do Norte, na localidade de Córrego Fereguete. Os policiais chegaram ao local e viram um homem negro, identificado como Weslei Francisco Caetano, sem camisa. O corpo dele estava debruçado sobre uma janela, com um tiro na cabeça.