Operação em Vitória termina com sete presos por tráfico e assassinatos

Sete pessoas – quatro homens e três mulheres – foram presas durante uma operação da Polícia Civil nos bairros Ilha das Caieiras e Grande Vitória, em Vitória. A ação resultou ainda na apreensão de 36 pedras de crack, 33 papelotes de cocaína, 165 unidades de haxixe, 113 buchas de maconha, uma balança de precisão, R$ 152 em dinheiro, dois simulacros de arma de fogo e dois aparelhos celulares.

Os detidos são investigados por envolvimento com o tráfico de drogas e homicídios ocorridos nas regiões onde a operação foi deflagrada. Durante a ação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão domiciliar, além de mandados de prisão temporária e preventiva.

A operação foi realizada em ação conjunta da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com a Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), a Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e a Polícia Penal do Espírito Santo (PPES).