Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ilha das Caieiras e Grande Vitória

Operação em Vitória termina com sete presos por tráfico e assassinatos

Foram apreendidas drogas, uma balança de precisão, R$ 152 em dinheiro, dois simulacros de arma de fogo e dois aparelhos celulares

Publicado em 15 de Abril de 2025 às 11:34

Vitor Antunes

Vitor Antunes

Publicado em 

15 abr 2025 às 11:34
Sete pessoas – quatro homens e três mulheres – foram presas durante uma operação da Polícia Civil nos bairros Ilha das Caieiras e Grande Vitória, em Vitória. A ação resultou ainda na apreensão de 36 pedras de crack, 33 papelotes de cocaína, 165 unidades de haxixe, 113 buchas de maconha, uma balança de precisão, R$ 152 em dinheiro, dois simulacros de arma de fogo e dois aparelhos celulares.
Os detidos são investigados por envolvimento com o tráfico de drogas e homicídios ocorridos nas regiões onde a operação foi deflagrada. Durante a ação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão domiciliar, além de mandados de prisão temporária e preventiva.
A operação foi realizada em ação conjunta da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com a Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), a Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e a Polícia Penal do Espírito Santo (PPES).
Segundo a Polícia Civil, as investigações seguem em andamento para apurar o possível envolvimento dos detidos, bem como identificar outros criminosos que atuam nas regiões de Ilha das Caieiras e Grande Vitória, na prática de homicídios relacionados ao tráfico de drogas.

Veja Também

Vídeo mostra carro caindo em valão na Praia da Costa, em Vila Velha

Preso suspeito de matar homem em briga por bicicleta em Boa Esperança

Perimenopausa: entenda o que acontece na fase que antecede a menopausa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D
O aviso de perigo potencial (alerta amarelo) começou às 9h deste sábado (18) e segue até 23h59 de domingo (19)
ES tem alerta amarelo de chuvas intensas e ventos fortes para 32 cidades
Imagem de destaque
Como Oscar Schmidt liderou a conquista do Brasil contra os EUA no Pan de 1987: 'O dia em que nosso time esqueceu da palavra impossível'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados