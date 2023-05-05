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Criminalidade

Operação da polícia em Castelo prende cinco pessoas

Dentre os presos, há um trio suspeito de tentar matar quatro pessoas em Cachoeiro de Itapemirim no dia 19 de março deste ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mai 2023 às 20:51

Publicado em 05 de Maio de 2023 às 20:51

Operação da polícia em Castelo prende cinco pessoas
Operação da polícia em Castelo prende cinco pessoas Crédito: Polícia Civil
Cinco pessoas acabaram presas pela Polícia Civil nesta sexta-feira (5) em uma operação em Castelo, no Sul do Espírito Santo. Dentre os detidos, há um trio suspeito de tentar matar quatro pessoas em Cachoeiro de Itapemirim. Uma arma e drogas foram apreendidas durante a ação policial conjunta dos municípios.
Mandados de busca e apreensão domiciliar e de prisão temporária foram cumpridos contra os suspeitos de quádrupla tentativa de assassinato, ocorrida na localidade de Conduru, zona rural de Cachoeiro de Itapemirim. Esse crime foi no último dia 19 de março, quando três mulheres e um homem foram atingidos por tiros, efetuados por ocupantes de uma motocicleta.
O delegado titular da Divisão de Homicídios e Proteção à Criança (DHPP) de Cachoeiro, Felipe Vivas, informou que, durante as diligências, as equipes da Delegacia Especializada de Narcóticos (DENARC) e da delegacia de Castelo estiveram nos bairros Santo Agostinho, Esplanada e Vila Barbosa, em Castelo, efetuando o comprimento de três mandados de prisão em desfavor de três jovens, sendo um de 26 anos; outro, de 22 e, o terceiro, de 20 anos.
Além deles, segundo o delegado, outro homem foi flagrado com 28 pinos de cocaína, um revólver calibre 32 e cinco munições do mesmo calibre. Ele foi apresentado à autoridade policial de teleflagrante, para deliberar sobre a autuação em flagrante delito.
Os policiais também lavraram um termo circunstanciado (TC), em relação a um rapaz, de 26 anos e a outro, de 18 anos, por estarem mantendo em cativeiro quatro pássaros da fauna silvestre. Outro jovem, de 22 anos, assinou um TC, por estar com uma porção de maconha.
Durante a operação, ainda, um rapaz, de 20 anos de idade, foi apresentado detido por praticar crime de lesão corporal e resistência. De acordo com o delegado Felipe Vivas, nos fundos de um imóvel sem relação com a investigação, os policiais apreenderam cerca de 260 gramas de cocaína, além de 31 pinos plásticos contendo substância semelhante à mesma droga.

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