Uma oficina clandestina no bairro Jardim Campo Grande, em Cariacica , utilizada para o desmanche de veículos foi descoberta pela Polícia Civil em uma operação nesta terça-feira (27), realizada por meio da Delegacia Especializada de Crimes de Furtos e Roubos de Veículos (DCFRV). Um dos envolvidos, que não teve o nome divulgado, já foi preso pelos crimes de receptação e adulteração veicular. O nome do outro suspeito também não foi informado.

No endereço onde funcionava a oficina, os policiais encontraram um carro adulterado e com restrição de furto e roubo, além de peças espalhadas, como motores, monoblocos, portas e tetos, que também eram de veículos adulterados e com restrição de furto e roubo.

Oficina clandestina usada para desmanche de veículos é descoberta em Cariacica

Um dos responsáveis pelo funcionamento do local já foi identificado pela polícia. "Além disso, existe a participação de outro homem que, inclusive, se encontra no sistema prisional e já foi preso pela DCFRV, pelos crimes de receptação e adulteração veicular", informou o titular da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos, delegado Marcos Aurélio Ferreira Oliveira.