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Em Jardim Campo Grande

Oficina clandestina usada para desmanche de veículos é descoberta em Cariacica

Além de um carro adulterado, policiais também encontraram peças de outros veículos espalhadas pelo local; um suspeito já foi identificado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jun 2023 às 16:25

Publicado em 27 de Junho de 2023 às 16:25

Uma oficina clandestina no bairro Jardim Campo Grande, em Cariacica, utilizada para o desmanche de veículos foi descoberta pela Polícia Civil em uma operação nesta terça-feira (27), realizada por meio da Delegacia Especializada de Crimes de Furtos e Roubos de Veículos (DCFRV). Um dos envolvidos, que não teve o nome divulgado, já foi preso pelos crimes de receptação e adulteração veicular. O nome do outro suspeito também não foi informado.
No endereço onde funcionava a oficina, os policiais encontraram um carro adulterado e com restrição de furto e roubo, além de peças espalhadas, como motores, monoblocos, portas e tetos, que também eram de veículos adulterados e com restrição de furto e roubo.

Oficina clandestina usada para desmanche de veículos é descoberta em Cariacica

Um dos responsáveis pelo funcionamento do local já foi identificado pela polícia. "Além disso, existe a participação de outro homem que, inclusive, se encontra no sistema prisional e já foi preso pela DCFRV, pelos crimes de receptação e adulteração veicular", informou o titular da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos, delegado Marcos Aurélio Ferreira Oliveira.
Um inquérito policial foi instaurado, já com pedido de prisão preventiva para o suspeito identificado. As investigações continuam.

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