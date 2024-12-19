A dentista Gabriella Anacleto Kiefer, e o médico veterinário Thiago Oliveira do Nascimento, foram presos suspeitos de homicídio em Vila Velha. Crédito: Reprodução | Polícia Civil

A dentista Gabriella Anacleto Kiefer, presa no próprio consultório em Vila Velha , e o veterinário Thiago Oliveira do Nascimento são investigados por homicídio. O assassinato aconteceu em agosto de 2021, e começou dentro do terreno onde atualmente funciona a clínica dela — na época em construção. Segundo o adjunto da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, delegado Cleudes Junior, a cirurgiã e Thiago teriam matado um homem após ele invadir o espaço.

A Gazeta teve acesso, a Os suspeitos eram namorados na época do crime e teriam levado o homem amordaçado até a Rodovia Leste-Oeste, na altura de Vale Encantado, no mesmo município. No local, Thiago matou a vítima, que ainda não foi identificada, a tiros. O cadáver foi localizado no dia 30 de agosto de 2021. Conforme boletim de ocorrência, ao qualteve acesso, a Polícia Militar foi acionada pela manhã.

O corpo do homem, que aparentava ter entre 30 e 40 anos, estava com as mãos amarradas para trás, tinha as duas pernas quebradas e perfurações de tiros na cabeça e nas costas. Havia ainda cápsulas deflagradas perto da vítima.

No dia os policiais chegaram a descrever no boletim que, pelo fato de ele ter as duas pernas quebradas, tudo levava a crer que o homem cometia furtos na região, pois esse mesmo tipo de "castigo" já foi encontrado em outros corpos de pessoas mortas por cometerem esse tipo de crime.

Your browser does not support the audio element. O que se sabe sobre o crime pelo qual dentista e veterinário foram presos em Vila Velha

E o namorado?

O namorado dela era o médico veterinário Thiago Oliveira do Nascimento. Ele foi preso em janeiro deste ano, suspeito de extorquir dinheiro de um milionário indiano . Com o suspeito, foram encontradas diversas armas e munições. Foi a partir da prisão dele que a polícia descobriu o envolvimento do casal no assassinato.

Logo após Thiago ser detido pela Polícia Federal, a Polícia Civil recebeu uma denúncia anônima que informava que o suspeito era quem teria matado o homem encontrado na rodovia. A partir dessas informações, a polícia pediu uma perícia de balística nas armas apreendidas com o veterinário.

"Nós requisitamos uma perícia de confronto balístico para a Polícia Científica e ficou comprovado que a arma de fogo que foi apreendida em posse do Tiago, foi a mesma arma utilizada no homicídio dessa pessoa não identificada", explicou o delegado Cleudes Junior.

Após essa denúncia anônima e a comprovação que a arma apreendida com o veterinário, era a mesma usada no crime, uma nova testemunha surgiu e contou toda a dinâmica do crime.

O crime

Homem assassinado em Vila Velha tinha uma tatuagem com o nome ''Daniel'' nas costas. Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Segundo essa testemunha, que foi preservada por temer pela própria vida e que estava no local do crime no dia dos fatos, a propriedade onde hoje funciona o consultório de Gabriella estava em reforma e uma pessoa em situação de rua entrou para praticar furto o período da noite. A dentista tinha acesso às câmeras de videomonitoramento do local através do celular e viu quando a vítima chegou.

Ela entrou em contato com Thiago, que foi ao local juntamente com Gabriella. "Ela (Gabriella) ligou por saber que ele andava armado. Depois foi até o local e o encontrou lá. O Thiago se deparou com a vítima dentro do estabelecimento, o rendeu e temos relatos de populares que chegaram a ouvir gritos e tiros no local. Viram o Thiago colocando a vítima em um carro branco", disse o delegado.

Esse veículo seria o Fiat Toro, que pertencia à Gabriela. Depois, eles levaram a pessoa em situação de rua até o local onde o corpo foi abandonado. Segundo o adjunto da DHPP Vila Velha, apesar de terem sido ouvidos disparos no consultório de Gabriela, a vítima foi morta na Rodovia Leste-Oeste.

A testemunha não foi indiciada no crime, pois a polícia entendeu que ela estava com medo de Thiago e que, no momento que o homem disparou, a mesma fugiu do local.

Três dias após os fatos, Gabriella vendeu a picape. A polícia encontrou o atual proprietário do veículo e foi realizada uma perícia. Com uso de luminol, foi possível encontrar vestígios de sangue, encaminhados para exames de DNA.

A vítima ainda não foi identificada e a polícia pede ajuda para quem o reconhecer (veja acima).

A prisão

Já no mandado de prisão ainda aparece que o médico veterinário Thiago Oliveira do Nascimento (que já foi preso suspeito de extorquir dinheiro de um milionário indiano) também é investigado pelo mesmo homicídio e, assim como a dentista, teve a prisão preventiva decretada.

Thiago foi preso em novembro deste ano, quando usava a tornozeleira eletrônica por conta da prisão de janeiro. Na época, Gabriella recebeu uma medida cautelar a proibindo de sair de Vila Velha ou manter contato com os envolvidos no crime. No entanto, no dia que a testemunha foi ouvida na DHPP Vila Velha, a dentista entrou em contato com ela e, por conta disso, teve a prisão preventiva decretada.

"Segundo o relato da testemunha, Thiago teria ficado surpreso com o tamanho da frieza da Gabriella por tudo que ele tinha feito e pela reação que ela teve, se demonstrou fria durante toda a ação do Thiago" Cleudes Junior - Delegado adjunto da DHPP Vila Velha

Gabriella foi presa dentro da clínica dela. Tanto ela quanto Thiago, optaram por se manterem em silêncio.