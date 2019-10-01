O que fazer ao perceber um caso de assédio? Especialistas respondem

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A Ceturb-ES ressalta que o acolhimento à vítimas de importunação sexual dentro dos coletivos é importante e deve ser o papel não só dos operadores, mas também dos demais passageiros.

Assim que o rodoviário for informado do fato, ele pode reter o importunador dentro do veículo. Importante lembrar que não há regra única para esses casos, uma vez que o agressor pode representar ameaça tanto para a vítima quanto para os demais passageiros. A preservação da integridade física de passageiros e operadores deve ser prioridade.

Motorista, cobrador e demais passageiros também podem ajudar na condição de testemunhas, caso tenham presenciado a agressão. Se for desejo da vítima denunciar, o motorista deve encaminhar o veículo até a autoridade policial mais próxima.