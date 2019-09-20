Aluna denuncia assédio dentro de banheiro de universidade em Vila Velha

Universidade abriu processo de sindicância para apurar o caso e tomar atitudes cabíveis Crédito: Pixabay | Imagem Ilustrativa

Uma denúncia de assédio dentro de uma universidade de Vila Velha repercute nas redes sociais desde a última semana. De acordo com relatos de testemunhas, que fizeram posts no Twitter, um aluno do curso de Direito teria entrado no banheiro feminino e observado uma estudante usar o sanitário. Segundo alguns estudantes da instituição de ensino, teria sido a terceira vez que o suspeito cometeu assédio em um banheiro da faculdade.

Segundo a vítima, uma jovem de 22 anos, o crime ocorreu às 8h24 da manhã de quinta-feira. "No meu desespero, me tranquei numa das cabines do banheiro e mandei mensagem para um amigo, então sei a hora exata do ocorrido. Eu estava no banheiro feminino da faculdade, que fica ao lado de um banheiro de pessoas com deficiência. O homem estava nele, inicialmente. Quando fui trancar a porta, ela não trancou, foi então que fui trocar de cabine e observei que tinha alguém na porta do banheiro", iniciou.

"Era um aluno. Nesse momento, olhei para ele, fiz um gesto perguntando o que ele estava fazendo ali e ele começou a me chamar gesticulando com sinal de sexo. Perguntei: 'Você está ficando doido?', me tranquei e mandei mensagem para o meu amigo, pedindo que ele fosse me encontrar. Meu amigo chegou falando: 'O que está acontecendo?', ouvi a voz dele e abri a porta para sair. O cara recuou para o banheiro de deficiente, foi a hora que consegui sair correndo", narra.

A jovem estudante ainda contou que não havia ninguém no corredor da faculdade no momento em que esteve no banheiro, afirmando que não sabe o que poderia ter acontecido se estivesse sem celular.

"Não sei até onde ele poderia chegar, não sei se teria começado a gritar. Mas fiz boletim de ocorrência e a faculdade está sendo bastante prestativa, fui muito bem acolhida e me senti confortável em falar sobre o assunto. O DCE fez post falando sobre assédio, me sinto bem com isso, mesmo tendo acontecido dentro da faculdade. Pelo o que eles têm feito para mim, ainda me sinto segura em andar lá dentro. Até onde sei ele foi suspenso e foi aberto processo administrativo", finalizou.

O QUE DIZ A UNIVERSIDADE

Em nota, a universidade se manifestou no sentido de que as providências cabíveis estão sendo tomadas. Confira na íntegra:

"A coordenação do curso de Direito da Universidade Vila Velha realizou uma avaliação inicial dos fatos ocorridos na manhã da última quinta-feira (19) e encaminhou o parecer à Reitoria da Instituição, que já abriu um processo de sindicância para apurar o caso e tomar atitudes cabíveis ao ocorrido. A UVV lamenta o episódio e se opõe a qualquer tipo de atitude que atente contra a dignidade e liberdade de seus alunos e professores"

O QUE DIZ O DIRETÓRIO CENTRAL DOS ESTUDANTES

De acordo com o Diretório Central dos Estudantes da instituição, a universidade está cumprindo o papel dela. "A UVV ouviu o aluno suspeito do ato, já que ele tem direito a defesa, foi instaurado o processo administrativo. Nós como entidade estudantil não toleramos esse tipo de ato, seja qual assédio for. Isso é inaceitável no século XXI, com pessoas civilizadas", relatou Jonas Lube, presidente do DCE UVV.