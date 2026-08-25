Mulheres são presas por golpe do falso emprego que financiava carros de luxo no ES

Duas mulheres foram presas suspeitas de aplicar o “golpe do falso emprego” em pelo menos três pessoas na Grande Vitória. Segundo a Polícia Civil, Allanis Mel, de 19 anos, e Angela Vitoria, de 24, faziam parte de um grupo criminoso que utilizava dados pessoais e biométricos das vítimas para financiar carros de luxo.





Uma das vítimas mora na Serra e teve os dados usados para contratar fraudulentamente um financiamento de uma BMW, no valor de R$ 247 mil. A dívida ficou registrada em nome dela.





De acordo com a Polícia Civil, as duas também são suspeitas de aplicar o golpe contra outras duas pessoas em Goiânia, Goiás. Elas foram presas naquele Estado entre os dias 21 e 22 de agosto.





O delegado Jonathan Lana, adjunto da Delegacia Especializada de Crimes de Defraudações e Falsificações (Defa), explicou que as investigadas seguiam o mesmo modo de atuação para obter os dados das vítimas.





“Com anúncios de falsas vagas de emprego e, sob o pretexto de realizar procedimentos necessários para a contratação, elas conseguiam obter fotografias do rosto e outros dados pessoais.”





Segundo o delegado, os dados eram utilizados posteriormente em fraudes. Para dar aparência de legitimidade ao processo seletivo, as vítimas eram direcionadas a escritórios usados como fachada pela organização criminosa.