Mulheres são presas após psicóloga ser esfaqueada em Vitória

Faca usada para tentar matar psicóloga em Vitória Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Segundo a Polícia Civil , quem esfaqueou a psicóloga foi a suspeita de 26 anos. Durante a detenção, foi encontrada a faca utilizada no crime.

A vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. Ela está fora de risco.



A repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, conversou com familiares da psicóloga. Eles afirmaram que a jovem de 18 anos é amiga de uma antiga inquilina da república que funciona no edifício. Após essa hóspede sair do local, a suspeita teria armado um plano para morar lá. Sem avisar aos donos, ela teria ficado com a chave e levado os próprios pertences para o apartamento, passando a ocupar um dos quartos.

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Quando a dona soube disso, fez contato com a jovem e pediu para ela desocupar o local. A entrega das chaves foi marcada para terça-feira, mas a jovem foi até lá acompanhada da mulher de 26 anos.

De acordo com os levantamento da Polícia Civil, durante a retirada dos pertences, a vítima foi atingida com um golpe de faca dado pela suspeita mais velha.

A equipe de investigação do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) realizou levantamentos e identificou a possível localização das suspeitas. A mulher de 26 anos, entregou voluntariamente a arma utilizada no crime.