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Faca encontrada

Mulheres são presas após psicóloga ser esfaqueada em Vitória

A vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória

Publicado em 16 de Abril de 2025 às 16:11

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

16 abr 2025 às 16:11
Faca usada para tentar matar psicóloga em Vitória
Faca usada para tentar matar psicóloga em Vitória Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Duas mulheres, de 26 e 18 anos, foram presas após uma psicóloga de 52 anos, ser esfaqueada na clavícula dentro do edifício da família, na Avenida Rio Branco, em Santa Lúcia, Vitória, na última terça-feira (15). A prisão ocorreu nesta quarta-feira (16), no bairro Novo Horizonte, na Serra.
Segundo a Polícia Civil, quem esfaqueou a psicóloga foi a suspeita de 26 anos. Durante a detenção, foi encontrada a faca utilizada no crime.
A vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. Ela está fora de risco. 
A repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, conversou com familiares da psicóloga. Eles afirmaram que a jovem de 18 anos é amiga de uma antiga inquilina da república que funciona no edifício. Após essa hóspede sair do local, a suspeita teria armado um plano para morar lá. Sem avisar aos donos, ela teria ficado com a chave e levado os próprios pertences para o apartamento, passando a ocupar um dos quartos.
Mulheres são presas após psicóloga ser esfaqueada em Vitória
Quando a dona soube disso, fez contato com a jovem e pediu para ela desocupar o local. A entrega das chaves foi marcada para terça-feira, mas a jovem foi até lá acompanhada da mulher de 26 anos.
De acordo com os levantamento da Polícia Civil, durante a retirada dos pertences, a vítima foi atingida com um golpe de faca dado pela suspeita mais velha.
A equipe de investigação do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) realizou levantamentos e identificou a possível localização das suspeitas. A mulher de 26 anos, entregou voluntariamente a arma utilizada no crime.
Elas foram conduzidas à sede do DEHPP, onde foram autuadas em flagrante por tentativa de homicídio e, posteriormente, serão encaminhadas à Penitenciária Feminina de Cariacica - Bubu. A faca foi apreendida e destinada à  perícia.

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