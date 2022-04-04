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Violência

Mulher trans é encontrada morta com marcas de tiros no rosto, na Serra

Um suspeito de 18 anos chegou a ser levado para a Delegacia Regional, mas foi liberado por falta de provas; caso ocorreu neste domingo, no bairro Guaraciaba
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

04 abr 2022 às 12:49

Publicado em 04 de Abril de 2022 às 12:49

A mulher trans foi encontrada morta na rua Leôncio Monjardim, no bairro Guaraciaba, na Serra
A mulher trans foi encontrada morta na rua Leôncio Monjardim, no bairro Guaraciaba, na Serra Crédito: Oliveira Alves/TV Gazeta
Uma mulher trans foi encontrada morta com várias marcas de tiro no rosto, na rua Leôncio Monjardim, no bairro Guaraciaba, na Serra. O caso ocorreu na noite deste domingo (3). Conforme apuração do repórter Kaique Dias, da TV Gazeta, a vítima Crislaine dos Santos, de 45 anos, morava sozinha na comunidade.
Moradores relataram à reportagem terem ouvido cerca de cinco tiros. Uma dona de casa que possui uma chácara na rua onde a mulher foi encontrada disse que os netos brincavam no quintal no momento do fato.
“Minha neta começou a gritar pela mãe, o pequenininho também. Fiquei apavorada, nunca vi isso por aqui”, relatou Maria Valda de Andrade.
Os moradores da comunidade ligaram para a Polícia Militar e passaram características do suspeito de ter atirado. Segundo apuração da TV Gazeta, ao chegarem na cena do crime, os militares encontraram um homem parecido com o narrado pelos populares. Na abordagem, ele se mostrou inquieto e foi levado para a Delegacia Regional da Serra, para prestar explicações.

CONHECIDA POR VIZINHOS

A vítima morava no bairro há cerca de 10 anos. Uma conhecida dela que não quis se identificar descreveu a mulher como uma pessoa maravilhosa e que, recentemente, teria passado a beber e a usar muitas drogas. 
Ainda segundo a fonte ouvida pela reportagem, Crislaine havia voltado a se identificar como Cristiano e até alterou documentos, mas tinha se arrependido.
“Ela descobriu que tinha um filho em Colatina e parece que viu esse filho. Ele parece que cobrou ela que não queria ela como mulher. Mas ela dizia não estar feliz. Eu disse para ela fazer o que a faria se sentir feliz”, disse a fonte que não quis se identificar.
Em nota enviada à reportagem da TV Gazeta, a Polícia Civil informou que o suspeito conduzido tem 18 anos foi ouvido e liberado, pois a autoridade policial entendeu não haver elementos suficientes para realizar o auto em flagrante. O caso será encaminhado a Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM).

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