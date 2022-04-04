Mulher trans é encontrada morta com marcas de tiros no rosto, na Serra

A mulher trans foi encontrada morta na rua Leôncio Monjardim, no bairro Guaraciaba, na Serra Crédito: Oliveira Alves/TV Gazeta

TV Gazeta, a vítima Crislaine dos Santos, de 45 anos, morava sozinha na comunidade. Uma mulher trans foi encontrada morta com várias marcas de tiro no rosto, na rua Leôncio Monjardim, no bairro Guaraciaba, na Serra . O caso ocorreu na noite deste domingo (3). Conforme apuração do repórter Kaique Dias, da, a vítima Crislaine dos Santos, de 45 anos, morava sozinha na comunidade.

Moradores relataram à reportagem terem ouvido cerca de cinco tiros. Uma dona de casa que possui uma chácara na rua onde a mulher foi encontrada disse que os netos brincavam no quintal no momento do fato.

“Minha neta começou a gritar pela mãe, o pequenininho também. Fiquei apavorada, nunca vi isso por aqui”, relatou Maria Valda de Andrade.

TV Gazeta, ao chegarem na cena do crime, os militares encontraram um homem parecido com o narrado pelos populares. Na abordagem, ele se mostrou inquieto e foi levado para a Delegacia Regional da Serra, para prestar explicações. Os moradores da comunidade ligaram para a Polícia Militar e passaram características do suspeito de ter atirado. Segundo apuração da, ao chegarem na cena do crime, os militares encontraram um homem parecido com o narrado pelos populares. Na abordagem, ele se mostrou inquieto e foi levado para a Delegacia Regional da Serra, para prestar explicações.

CONHECIDA POR VIZINHOS

A vítima morava no bairro há cerca de 10 anos. Uma conhecida dela que não quis se identificar descreveu a mulher como uma pessoa maravilhosa e que, recentemente, teria passado a beber e a usar muitas drogas.

Ainda segundo a fonte ouvida pela reportagem, Crislaine havia voltado a se identificar como Cristiano e até alterou documentos, mas tinha se arrependido.

“Ela descobriu que tinha um filho em Colatina e parece que viu esse filho. Ele parece que cobrou ela que não queria ela como mulher. Mas ela dizia não estar feliz. Eu disse para ela fazer o que a faria se sentir feliz”, disse a fonte que não quis se identificar.