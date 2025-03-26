Mulher tem gasolina jogada no corpo e é incendiada em Muqui, no ES

A mulher queimada foi socorrida pelo Samu/192 e levada para um hospital na cidade, mas, devido à gravidade dos ferimentos, foi transferida de helicóptero para o Hospital Estadual Jayme Santos Neves, na Serra — referência no tratamento de queimados. A transferência entre cidades ocorreu com apoio do Notaer (Núcleo de Operações e Transporte Aéreo), do Governo do Estado.

Ainda segundo a polícia, a suspeita foi acompanhada de uma amiga até o imóvel onde ocorreu o ataque. As duas mulheres têm 29 anos e foram levadas à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. A dupla foi autuada em flagrante por "tentativa de homicídio por motivo fútil, com emprego de fogo e com recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima" e encaminhada a presídio.