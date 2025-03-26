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Brutalidade

Mulher tem gasolina jogada no corpo e é incendiada em Muqui, no ES

Agressora seria uma outra mulher, que disse ter desavenças com a vítima; ela foi à casa onde onde ocorreu o ataque acompanhada de uma amiga e as duas foram detidas

Publicado em 26 de Março de 2025 às 13:08

Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

26 mar 2025 às 13:08
Uma mulher de 41 anos teve cerca de 20% do corpo queimado durante um ataque no bairro São Pedro, em MuquiSul do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (26). Segundo a Polícia Militar, a suspeita do crime foi detida e contou que teria uma desavença com a vítima. Ela foi à casa da mulher, jogou gasolina sobre ela e ateou fogo.
A mulher queimada foi socorrida pelo Samu/192 e levada para um hospital na cidade, mas, devido à gravidade dos ferimentos, foi transferida de helicóptero para o Hospital Estadual Jayme Santos Neves, na Serra —  referência no tratamento de queimados. A transferência entre cidades ocorreu com apoio do Notaer (Núcleo de Operações e Transporte Aéreo), do Governo do Estado. 
Ainda segundo a polícia, a suspeita foi acompanhada de uma amiga até o imóvel onde ocorreu o ataque. As duas mulheres têm 29 anos e foram levadas à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. A dupla foi autuada em flagrante por "tentativa de homicídio por motivo fútil, com emprego de fogo e com recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima" e encaminhada a presídio.

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