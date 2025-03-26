ES na rota de ação da PF contra quadrilha por imigração ilegal para os EUA

Imagem divulgada da operação desta quarta-feira (26) Crédito: Polícia Federal

Operação Hancórnia. O objetivo foi de desarticular uma organização criminosa transnacional especializada no contrabando de migrantes brasileiros. Segundo a PF, os mandados foram executados no Espírito Santo, no Distrito Federal e em outros três Estados: Maranhão, Minas Gerais e Rondônia. Polícia Federal foi às ruas nesta quarta-feira (26) para cumprir 16 mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva expedidos pela Justiça, visando coleta de provas na segunda fase da. O objetivo foi de desarticular uma organização criminosa transnacional especializada no contrabando de migrantes brasileiros. Segundo a PF, os mandados foram executados no Espírito Santo, no Distrito Federal e em outros três Estados: Maranhão, Minas Gerais e Rondônia.

Os nomes das cidades onde os policiais estiveram não foram divulgados. A Justiça Federal determinou o bloqueio de aproximadamente R$ 14 milhões em bens e ativos dos investigados. De acordo com a Polícia Federal, os investigados aliciavam moradores de diversas cidades do Maranhão, organizando a travessia ilegal por rotas na América Central.

“As vítimas pagavam valores elevados para realizar a viagem, muitas vezes assumindo dívidas com juros abusivos. A investigação identificou centenas de vítimas, incluindo crianças e adolescentes, além do uso de empresas de fachada para lavagem de dinheiro", informou a PF.

A Polícia Federal destacou que a investigação é fruto de uma cooperação com a Homeland Security Investigations (HSI), agência norte-americana, que permitiu a troca de informações sobre a atuação do grupo no Brasil, México e Estados Unidos. A primeira fase da operação ocorreu em 2022.

Nos Estados Unidos, a HSI prendeu um dos líderes da organização na região de Boston, Massachusetts, e deteve outros investigados para fins de deportação. Segundo a PF, as ações foram coordenadas e executadas simultaneamente para impedir a fuga dos investigados e garantir a preservação das provas.