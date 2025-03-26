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Administração pública

18 anos de uma carreira estratégica para o desenvolvimento do ES

Em 23 de março é celebrado o dia do Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, é essencial reforçar a importância da carreira e destacar o papel desses profissionais na construção de um Estado mais moderno

Públicado em 

26 mar 2025 às 03:00
Pablo Lira

Colunista

Pablo Lira

Com coautoria de Paulo Sérgio de Souza, pós-graduado em Gestão Pública, especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG-ES), gerente de Informática da Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo
No dia 23 de março, celebramos uma data fundamental para a gestão pública: o dia do Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG). A criação dessa carreira no Espírito Santo, há 18 anos, representou um marco na busca por uma administração pública mais eficiente, eficaz, moderna e orientada por resultados.
No contexto estadual, os EPPGGs têm sido agentes fundamentais para a formulação e implementação de políticas públicas que impactam diretamente a qualidade de vida da população.
A trajetória da carreira no Espírito Santo, instituída pela Lei nº 8.479/2007, demonstra sua relevância no fortalecimento da governança e gestão pública estadual. Desde sua criação, a presença dos EPPGGs em diversas secretarias, autarquias e institutos tem garantido uma atuação qualificada na definição de estratégias e execução de programas governamentais.

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Mais do que ocupantes de cargos administrativos, esses profissionais são responsáveis por assegurar que as políticas públicas sejam elaboradas com base em evidências científicas, implementadas com efetividade e monitoradas de forma contínua para ajustes e aperfeiçoamento.
Diferentemente de outras carreiras, os EPPGGs têm uma formação interdisciplinar e uma abordagem sistêmica que os capacita a atuar em áreas diversas, como educação, saúde, segurança, meio ambiente, planejamento urbano e desenvolvimento econômico. A versatilidade dessa categoria permite que se adaptem rapidamente às mudanças de cenário, garantindo maior resiliência e inovação no setor público. Os EPPGGs do ES possuem formação interdisciplinar de alto nível, a saber, especialização, mestrado e doutorado em diversas áreas do conhecimento da gestão pública.
O impacto da atuação dos EPPGGs pode ser observado em diversas frentes. Na segurança pública, por exemplo, esses profissionais têm contribuído para a formulação de políticas baseadas em dados, promovendo intervenções mais assertivas na redução da criminalidade.
Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, ES
Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, ES Crédito: Ricardo Medeirs
No campo do desenvolvimento econômico, seu trabalho na gestão de programas de incentivo ao empreendedorismo e inovação tem sido crucial para a atração de investimentos e a geração de empregos no Estado. No planejamento urbano, os EPPGGs desempenham papel central na definição de estratégias para o crescimento sustentável das cidades.
Além de sua atuação técnica e estratégica, a valorização da carreira de EPPGG passa pelo reconhecimento de sua importância como uma atividade típica de Estado. Assim como ocorre no governo federal, onde a carreira já possui esse status, é essencial que o Espírito Santo avance nessa direção, consolidando os especialistas em políticas públicas como peças-chave na estrutura administrativa. Esse reconhecimento fortalece a independência técnica e garante maior estabilidade institucional para que esses profissionais possam exercer suas funções sem interferências políticas indevidas.
O futuro da administração pública depende cada vez mais de quadros qualificados e comprometidos com a eficiência e eficácia na gestão dos recursos públicos. O Espírito Santo tem se destacado nacionalmente pela excelência de sua carreira de EPPGG, e esse modelo tem servido de referência para outros estados que buscam aprimorar sua governança e gestão.
A continuidade do investimento na formação, capacitação e valorização desses profissionais é um caminho sem volta para a construção de políticas públicas mais eficazes e voltadas ao interesse coletivo.
No dia do EPPGG, é essencial reforçar a importância da carreira e destacar o papel desses profissionais na construção de um estado mais moderno, eficiente, eficaz e preparado para os desafios do futuro. Seu trabalho silencioso, porém transformador, merece ser reconhecido e valorizado como peça fundamental no desenvolvimento do Espírito Santo e na melhoria contínua dos serviços prestados à população.

Pablo Lira

E diretor-geral do Instituto Jones dos Santos Neves. Pos-Doutor em Geografia, mestre em Arquitetura e Urbanismo (Ufes), pesquisador do IJSN e professor da Universidade Vila Velha (UVV). Escreve as quartas

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