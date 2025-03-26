18 anos de uma carreira estratégica para o desenvolvimento do ES

Com coautoria de Paulo Sérgio de Souza, pós-graduado em Gestão Pública, especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG-ES), gerente de Informática da Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo

No dia 23 de março, celebramos uma data fundamental para a gestão pública: o dia do Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG). A criação dessa carreira no Espírito Santo, há 18 anos, representou um marco na busca por uma administração pública mais eficiente, eficaz, moderna e orientada por resultados.

No contexto estadual, os EPPGGs têm sido agentes fundamentais para a formulação e implementação de políticas públicas que impactam diretamente a qualidade de vida da população.

A trajetória da carreira no Espírito Santo, instituída pela Lei nº 8.479/2007, demonstra sua relevância no fortalecimento da governança e gestão pública estadual. Desde sua criação, a presença dos EPPGGs em diversas secretarias, autarquias e institutos tem garantido uma atuação qualificada na definição de estratégias e execução de programas governamentais.

Mais do que ocupantes de cargos administrativos, esses profissionais são responsáveis por assegurar que as políticas públicas sejam elaboradas com base em evidências científicas, implementadas com efetividade e monitoradas de forma contínua para ajustes e aperfeiçoamento.

Diferentemente de outras carreiras, os EPPGGs têm uma formação interdisciplinar e uma abordagem sistêmica que os capacita a atuar em áreas diversas, como educação, saúde, segurança, meio ambiente, planejamento urbano e desenvolvimento econômico. A versatilidade dessa categoria permite que se adaptem rapidamente às mudanças de cenário, garantindo maior resiliência e inovação no setor público. Os EPPGGs do ES possuem formação interdisciplinar de alto nível, a saber, especialização, mestrado e doutorado em diversas áreas do conhecimento da gestão pública.

O impacto da atuação dos EPPGGs pode ser observado em diversas frentes. Na segurança pública, por exemplo, esses profissionais têm contribuído para a formulação de políticas baseadas em dados, promovendo intervenções mais assertivas na redução da criminalidade.

Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, ES Crédito: Ricardo Medeirs

No campo do desenvolvimento econômico, seu trabalho na gestão de programas de incentivo ao empreendedorismo e inovação tem sido crucial para a atração de investimentos e a geração de empregos no Estado. No planejamento urbano, os EPPGGs desempenham papel central na definição de estratégias para o crescimento sustentável das cidades.

Além de sua atuação técnica e estratégica, a valorização da carreira de EPPGG passa pelo reconhecimento de sua importância como uma atividade típica de Estado. Assim como ocorre no governo federal, onde a carreira já possui esse status, é essencial que o Espírito Santo avance nessa direção, consolidando os especialistas em políticas públicas como peças-chave na estrutura administrativa. Esse reconhecimento fortalece a independência técnica e garante maior estabilidade institucional para que esses profissionais possam exercer suas funções sem interferências políticas indevidas.

O futuro da administração pública depende cada vez mais de quadros qualificados e comprometidos com a eficiência e eficácia na gestão dos recursos públicos. O Espírito Santo tem se destacado nacionalmente pela excelência de sua carreira de EPPGG, e esse modelo tem servido de referência para outros estados que buscam aprimorar sua governança e gestão.

A continuidade do investimento na formação, capacitação e valorização desses profissionais é um caminho sem volta para a construção de políticas públicas mais eficazes e voltadas ao interesse coletivo.