5 anos de pandemia: memórias, aprendizados e legado

O novo coronavírus, que havia surgido na China, já avançava pela Europa e América, instaurando uma crise sanitária sem precedentes. No Brasil, o primeiro caso confirmado ocorreu em 26 de fevereiro do mesmo ano, e a primeira morte foi registrada em 12 de março. Cinco anos depois, é imprescindível refletirmos sobre os momentos mais marcantes dessa trajetória e o legado que foi construído.

O primeiro ano da pandemia foi caracterizado pelo colapso de sistemas de saúde ao redor do mundo. A escassez de equipamentos como respiradores, máscaras e álcool 70% evidenciou a falta de preparo para lidar com um vírus de rápida disseminação. Médicos, enfermeiros e demais profissionais de saúde estiveram na linha de frente, enfrentando jornadas exaustivas e, muitas vezes, a falta de proteção adequada. Paralelamente, governos adotaram medidas de contenção como a suspensão de aulas presenciais, implementação do trabalho remoto e restrições a eventos e atividades comerciais.

No Brasil, a falta de coordenação nacional gerou um cenário de incerteza. Estados e municípios tiveram de agir de maneira independente, aplicando medidas de distanciamento social em algumas regiões, ainda que de forma mais branda do que a adotada em países como a China. A adoção de medidas não farmacológicas ajudou a conter a explosão de casos, mas a pandemia também escancarou desigualdades sociais, tornando evidente a precariedade de moradias e a vulnerabilidade de muitas populações.

Se 2020 foi marcado pelo medo e pela crise, o final do ano trouxe um fio de esperança: a aprovação da primeira vacina. Em dezembro, o Reino Unido iniciou sua campanha de imunização, e no Brasil, a primeira dose foi aplicada em 17 de janeiro de 2021. O Plano Nacional de Imunizações (PNI) foi fundamental para a distribuição das vacinas, priorizando grupos de risco e expandindo a cobertura vacinal ao longo dos meses.

Contudo, a desinformação e a politização da pandemia dificultaram o avanço da vacinação. Fake news sobre a segurança dos imunizantes e teorias conspiratórias criaram resistência em parte da população, atrasando a imunização em alguns segmentos. Ainda assim, o Brasil conseguiu reverter o atraso inicial e atingiu altas taxas de cobertura vacinal, reduzindo significativamente as internações e óbitos.

Cinco anos após o início da pandemia, algumas lições se tornam evidentes. Primeiramente, a ciência provou sua importância fundamental. O desenvolvimento de vacinas em tempo recorde mostrou a capacidade da pesquisa e inovação em responder a crises globais. Além disso, a experiência reforçou a necessidade de fortalecimento dos sistemas de saúde, evidenciando a importância do SUS no Brasil, que se mostrou essencial na testagem, tratamento e vacinação da população.

O impacto da pandemia também acelerou transformações no mundo do trabalho e da educação. O teletrabalho e o ensino remoto foram amplamente adotados e, mesmo com a retomada das atividades presenciais, muitos setores mantiveram modelos híbridos. Isso trouxe desafios, como o aumento das desigualdades educacionais, mas também novas oportunidades de inovação e inclusão digital.

Vacina Bivalente contra a Covid-19, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Nesse sentido, a pandemia deixou um alerta sobre a necessidade de preparação para futuras crises sanitárias. A criação de protocolos mais eficientes, o investimento em infraestrutura hospitalar e a valorização da ciência são medidas fundamentais para evitar que o mundo enfrente novamente um colapso semelhante.