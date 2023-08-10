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Tráfico em Vitória

Mulher suspeita de ataques na Piedade, Moscoso e Fonte Grande é presa

Ela já havia sido presa em 2018 após ataque sangrento no Morro da Piedade, em que foi assassinado um homem considerado "braço direito do dono do morro"
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

10 ago 2023 às 13:31

Publicado em 10 de Agosto de 2023 às 13:31

A polícia prendeu na última semana uma mulher de 33 anos apontada como suspeita de promover ataques nos morros da Piedade, Moscoso e Fonte Grande, todos em Vitória. As investigações indicam que ela, com apoio de outros criminosos, organizavam planos de guerra para retomar pontos de tráfico de drogas. 
Apesar da prisão de Célia Nilza Wanzeler ter ocorrido no dia 3 de agosto, a informação somente foi divulgada pela Polícia Civil nesta quinta-feira (10). Ela foi detida na Vila Rubim, também na Capital, em operação realizada pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vitória (DHPP) para cumprimento de mandado de prisão preventiva.
 "BRAÇO DIREITO DO DONO DO MORRO"
Segundo a investigação, em um dos ataques promovidos por Célia foi assassinado Walace de Jesus Santana, conhecido à época como "braço direito do dono do morro" — João Paulo Ferreira Dias, o JP. O crime ocorreu na Piedade, em 10 de junho de 2018.
Célia foi presa pela DHPP naquele mesmo ano, e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, mas acabou saindo da cadeia após a Justiça conceder liberdade provisória sob cumprimento de medidas cautelares. O que não foi cumprido.
Um novo mandado de prisão foi expedido e Célia foi presa na operação realizada pela PC na última semana e encaminhada ao Centro de Triagem de Viana.
Celia Nilza Wanzeler, de 33 anos
Célia Nilza Wanzeler, de 33 anos Crédito: Divulgação | Polícia Civil
NOITES SANGRENTAS
Após o assassinato de Walace, a família dele foi expulsa da Piedade e teve a casa incendiada. O grupo fez ainda ameaças a moradores exigindo a saída de todos parentes de pessoas que comandavam o tráfico. Nos meses seguintes, dezenas de moradores decidiram abandonar as próprias casas na Piedade.
Moradores deixam o Morro da Piedade após crimes em 2018
Dezenas de moradores deixaram o Morro da Piedade após crimes em 2018 Crédito: Fernando Madeira | Arquivo A Gazeta

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