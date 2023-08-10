Mulher suspeita de ataques na Piedade, Moscoso e Fonte Grande é presa

A polícia prendeu na última semana uma mulher de 33 anos apontada como suspeita de promover ataques nos morros da Piedade, Moscoso e Fonte Grande, todos em Vitória. As investigações indicam que ela, com apoio de outros criminosos, organizavam planos de guerra para retomar pontos de tráfico de drogas.

Apesar da prisão de Célia Nilza Wanzeler ter ocorrido no dia 3 de agosto, a informação somente foi divulgada pela Polícia Civil nesta quinta-feira (10). Ela foi detida na Vila Rubim, também na Capital, em operação realizada pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vitória (DHPP) para cumprimento de mandado de prisão preventiva.

"BRAÇO DIREITO DO DONO DO MORRO"

Segundo a investigação, em um dos ataques promovidos por Célia foi assassinado Walace de Jesus Santana , conhecido à época como "braço direito do dono do morro" — João Paulo Ferreira Dias, o JP. O crime ocorreu na Piedade, em 10 de junho de 2018.

Célia foi presa pela DHPP naquele mesmo ano, e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, mas acabou saindo da cadeia após a Justiça conceder liberdade provisória sob cumprimento de medidas cautelares. O que não foi cumprido.

Um novo mandado de prisão foi expedido e Célia foi presa na operação realizada pela PC na última semana e encaminhada ao Centro de Triagem de Viana.

Célia Nilza Wanzeler, de 33 anos Crédito: Divulgação | Polícia Civil

NOITES SANGRENTAS