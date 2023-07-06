Assassinos de irmãos da Piedade são condenados a 60 anos de prisão

Ruan Reis (à esquerda) e Damião Marcos Reis: irmãos foram mortos com mais de 20 tiros cada na Piedade. Crédito: Reprodução Facebook

Foram condenados nesta quarta-feira (5):

Alan Rosário do Nascimento , vulgo “Gordinho”

, vulgo “Gordinho” Rafael Batista Lemos, vulgo “Boladão”

vulgo “Boladão” Gean Gaia de Oliveira, vulgo “Chocolate”

O crime aconteceu por volta de 1 hora, na Rampa Odilio Ferreira, próximo à Escadaria 25 de Abril, no Morro da Piedade, em Vitória. Cada um dos irmãos foi assassinado com mais de 20 tiros, segundo informações da Polícia Civli. Após a execução, outros crimes ocorreram na região, todos resultado das disputas do tráfico de drogas nos bairros Piedade e Fonte Grande, em Vitória.

O julgamento teve início por volta das 9 horas no Fórum Criminal de Vitória. Logo após o sorteio dos jurados foi iniciado o depoimento de um policial civil que atuou nas investigações, a única testemunha do MPES. O promotor de Justiça Rodrigo Monteiro explicou que outras testemunhas não foram relacionadas para garantir a segurança e não expor as pessoas, pois o caso envolve facção criminosa.

Ao serem interrogados, os réus optaram por se manterem calados. Familiares das vítimas e dos réus não compareceram ao local.

Monteiro lembrou que os dois irmãos não tinham envolvimento com a criminalidade e ainda assim foram mortos de forma brutal pela guerra do tráfico de drogas. “O julgamento ocorreu dentro do esperado e foi concluído com a condenação dos acusados, nos permitindo dar uma resposta para a família das vítimas e para a sociedade”, assinalou. No júri ele atuou em parceria com os promotores Bruno de Oliveira e Gustavo Michelsem.

O que diz a defesa dos réus

A advogada Jamily Soeiro Bonatto Baptista fez a defesa dos réus Alan Rosário, Rafael e do Gean Gaia. Ela informou que já manifestou, ao final do julgamento, que irá recorrer contra a sentença de condenação dos três, pedindo a nulidade do júri. Ela relata que eles foram condenados por provas testemunhais de ouvir dizer.

“Por ser crime de comoção social, de grande repercussão, a defesa entende que os jurados já chegaram ao Tribunal do Júri contaminados. As testemunhas falam que o nome dos réus começou a ser divulgado, a rodar no bairro, após reportagem veiculada pela imprensa”, explica.

Jamily assinala ainda que, ao contrário do que foi divulgado, os irmãos foram mortos com 15 e 16 disparos. “É o que consta no laudo cadavérico. Não foram 20 disparos”, destaca.

Outro ponto, explica a advogada, é que contra dois réus não tinham provas técnicas, e o outro foi preso com uma das armas usadas no crime. “Exceto isto, as provas eram de testemunhas de ouvir dizer. O policial que prestou depoimento disse que acha que eles estavam presentes no cenário do crime, mas em relação a um dos réus, o próprio policial admitiu que não estava no local, apenas que ele foi reconhecido por testemunha na parte baixa do Morro da Piedade”, acrescentou.

Em relação a ausência de familiares dos réus, explica que o processo tramitava em segredo e que eles estiveram na porta do Fórum Criminal, mas foram impedidos de entrar.

Por nota, a advogada Paloma Gasiglia, que faz a defesa de Flávio Sampaio, informou que teve um problema de saúde. “O que me impediu de estar no plenário, mas continuo acreditando plenamente que será feita justiça quanto a Flávio Sampaio, com a absolvição, uma vez que ele não tem nenhuma ligação com os fatos julgados”, disse.

Assinalou ainda que buscará a absolvição do seu cliente em julgamento futuro. Destaca que o processo se embasa em provas testemunhais que não reconheceram Flávio como partícipe, e que vão provar em plenário que ele não tem nenhuma ligação com o crime.

Rafael Batista Lemos, 26 anos, conhecido como Boladão Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

Júri de outros acusados pelo crime

Ainda vão ser realizados, em datas a serem agendadas, os julgamentos de outras cinco pessoas que também foram denunciadas pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) pela participação no crime dos irmãos. Um dos réus também seria julgado nesta quarta-feira (5), mas a advogada dele apresentou um atestado, informando que por problemas de saúde não poderia participar da sessão, o que levou o Juízo da Primeira Vara Criminal de Vitória a adiar o julgamento.

Com isto, vai ser julgado em uma data ainda a ser marcada:

Flávio Sampaio, vulgo “Coroa” ou “Flavinho”

Outros dois foram pronunciados - decisão judicial que os encaminha para o Tribunal do Júri -, mas não vão ser julgados com os demais porque recorreram contra a sentença e aguardam resposta da Justiça. São eles:

Leandro Correia Ramos Barcelos , vulgo Leandro Bomba

, vulgo Leandro Bomba Renato correia Ramos

Após a primeira denúncia relacionada ao caso, o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) denunciou também outros dois réus por participação nos homicídios. Eles seriam lideranças da região de São Benedito que teriam dado apoio aos acusados. O processo deles está em tramitação e ainda não há previsão de quando serão julgados. São eles:

Geovani de Andrade Bento, vulgo “Vaninho”, liderança de facção criminosa que está detida em presídio federal em Rondônia

vulgo “Vaninho”, liderança de facção criminosa que está detida em presídio federal em Rondônia Tiago da Silva

Crime

De acordo com a denúncia do MPES, Ruan estava em casa, na companhia de sua cunhada, quando foi abordado pelos grupo denunciado pelo crime. “Além de estarem portando armas de fogo, trajavam toucas ninja, coletes e coturnos”, informa o texto.

Na sequência eles ordenaram que a cunhada fosse para dentro da casa, e quando ela atendeu o pedido, o grupo indagou a Ruan sobre a localização dos chefes do tráfico do bairro.

“Depreende-se que, como Ruan não soube informar a localização pretendida pelos denunciados, seus algozes o conduziram pelas ruas do bairro sob a mira de armas de fogo, chegando ao alto do Morro da Piedade”, é relatado na denúncia.

A cunhada, ao perceber que Ruan foi levado pelo grupo, comunicou o fato aos seus familiares. Foi quando Damião saiu de casa correndo à procura de seu irmão. Ele o encontrou já sob o poder do grupo, e ao questionar a motivação, os dois irmãos foram atingidos por vários disparos de armas de fogo.

À época do crime, a polícia informou que foram mais de 60 disparos. A perícia encontrou 22 perfurações no corpo de Ruan e 20 no corpo de Damião. No local foram encontradas mais de 60 cápsulas de calibre 380, Ponto 40 e 9mm.

Moradores deixam o Morro da Piedade após crimes em 2018 Crédito: Fernando Madeira

Grupo queria o controle do tráfico local

Os crimes foram praticados, segundo o MPES, “por motivo torpe”. “No contexto da guerra do narcotráfico, visto que os denunciados estavam à procura dos endereços dos chefes do tráfico local, pois planejavam retomar o controle do crime nos morros da Piedade e da Fonte Grande, assim, como as vítimas não lhes forneceram os endereços almejados, os denunciados às mataram”, relata a denúncia.

É destaca ainda que os executores, que se encontravam em superioridade numérica, efetuaram disparos de arma de fogo em desfavor das vítimas, que estavam desarmadas.

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Período sangrento

O ano de 2018 no Morro da Piedade foi marcado por noites sangrentas, com crimes brutais, seguidos de ataques e ameaças a moradores que foram expulsos do bairro, localizado em Vitória. Era o resultado da guerra do tráfico de drogas pela disputa de territórios. Foram pelo menos oito assassinatos, além de duas tentativas de homicídio.

A comunidade chegou a realizar protestos pedindo por mais segurança. Dezenas de moradores acabaram deixando o bairro em decorrência do avanço da criminalidade e do medo de novos confrontos.

As investigações sobre os crimes ocorridos em 2018 apontaram que desde o final do ano de 2017, cerca de 20 pessoas portando armas de fogo e trajando toucas ninjas, coletes e coturnos se revezavam na procura pelos chefes do tráfico de drogas local, com o objetivo de eliminá-los e tomar o controle da região da Piedade, Fonte Grande e Moscoso.

Este grupo, junto com suas famílias, haviam sido expulsos destas localidades pelos que estavam chefiando o tráfico na região. Naquela ocasião, o comando do tráfico estava nas mãos dos integrantes da Família Ferreira Dias, e era em busca deles que o grupo estava. Contavam com o apoio do PCV/Trem Bala. Na busca pelas lideranças do tráfico, ocorreram os seguintes crimes:

25 de março de 2018 - o grupo armado matou os irmãos Damião Marcos Reis, 22, e Ruan Reis, 19, que não sabiam a localização do chefe do morro. Nas semanas que se seguiram, os ataques ao bairro em busca dos traficantes que comandavam a região continuaram.

o grupo armado matou os irmãos Damião Marcos Reis, 22, e Ruan Reis, 19, que não sabiam a localização do chefe do morro. Nas semanas que se seguiram, os ataques ao bairro em busca dos traficantes que comandavam a região continuaram. 27 de maio de 2018 - foi morto a tiros Aladir de Oliveira Filho, apontado pela polícia como um dos homens que colaboraram no assassinato dos irmãos Reis. Ele era pai de um dos acusados pelo crime dos irmãos, Alan Rosário. Segundo a polícia, ele foi morto por Walace de Jesus Santana, que era uma das lideranças do tráfico na Piedade.

- foi morto a tiros Aladir de Oliveira Filho, apontado pela polícia como um dos homens que colaboraram no assassinato dos irmãos Reis. Ele era pai de um dos acusados pelo crime dos irmãos, Alan Rosário. Segundo a polícia, ele foi morto por Walace de Jesus Santana, que era uma das lideranças do tráfico na Piedade. 28 de maio de 2018 - foi assassinado Lucas Teixeira Verli, de 19 anos, segundo a polícia, com mais de 15 tiros durante outro ataque ao Morro da Piedade. Um bando formado por cerca de 20 pessoas encapuzadas entrou no local atirando em quem estivesse pela frente. No total, mais de 60 cápsulas de munição foram recolhidas pela polícia. Segundo as investigações, o ataque foi vingança de Alan pela morte do pai, e deixou outros moradores feridos.

foi assassinado Lucas Teixeira Verli, de 19 anos, segundo a polícia, com mais de 15 tiros durante outro ataque ao Morro da Piedade. Um bando formado por cerca de 20 pessoas encapuzadas entrou no local atirando em quem estivesse pela frente. No total, mais de 60 cápsulas de munição foram recolhidas pela polícia. Segundo as investigações, o ataque foi vingança de Alan pela morte do pai, e deixou outros moradores feridos. 10 de junho de 2018 - Os criminosos invadiram a comunidade mais uma vez, e mataram Walace de Jesus Santana, apontado como braço direito do "dono" do morro, João Paulo Ferreira Dias, o JP. Após o homicídio, a família dele foi expulsa da Piedade e teve a casa incendiada. Segundo a investigação policial, após a execução de Walace, o grupo fez ameaças aos moradores, gritando pelo morro e exigindo a saída de todos os familiares das pessoas que comandavam o tráfico local, e deram um prazo de 30 dias. Nos meses que se seguiram, dezenas de moradores decidiram abandonar suas casas na Piedade.

Os criminosos invadiram a comunidade mais uma vez, e mataram Walace de Jesus Santana, apontado como braço direito do "dono" do morro, João Paulo Ferreira Dias, o JP. Após o homicídio, a família dele foi expulsa da Piedade e teve a casa incendiada. Segundo a investigação policial, após a execução de Walace, o grupo fez ameaças aos moradores, gritando pelo morro e exigindo a saída de todos os familiares das pessoas que comandavam o tráfico local, e deram um prazo de 30 dias. Nos meses que se seguiram, dezenas de moradores decidiram abandonar suas casas na Piedade. 14 de janeiro de 2019 - Mais uma noite sangrenta, desta vez na divisa entre os Morros da Piedade e Moscoso, em uma área conhecida como "Poeirão", três jovens foram assassinados. Outros dois conseguiram sobreviver. A perícia criminal da Polícia Civil, na época, informou que foram encontradas aproximadamente 40 cápsulas de calibres .380 e 9mm. As vítimas que morreram foram atingidas por cerca de 10 a 15 perfurações, cada uma. Naquele dia morreram: Luiz Fernando da Conceição Gomes, 18 anos; Patrick Oliveira de Souza, 26; e Wemerson da Silva Lima, 23. Sobreviveram um coletor de lixo de 28 anos, e uma adolescente, de 15 anos.

Jovens foi assassinado no Morro da Piedade Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Expulsão

Segundo as investigações, por trás das mortes e dos ataques à Piedade, com reflexos nos bairros Fonte Grande e Moscoso, estão expulsões de traficantes e vinganças. O grupo que promoveu os ataques em 2018, junto com suas famílias, havia sido expulso destas localidades pelos que estavam chefiando o tráfico na região, entre os anos 2012 e 2013.

O comando do tráfico da Piedade passou para as mãos dos integrantes da família Ferreira Dias (formada pelos irmãos João Paulo, Felipe, e ainda por Walace). Em 2018, os que haviam sido expulsos decidiram retomar o controle da região e para isto viabilizaram a criação de uma espécie de um consórcio entre ex-traficantes da Fonte Grande e Moscoso (Rafael, Gustavo, Alan, Gaia, Leandro, e Renato) com traficantes de São Benedito (Vaninho e Janderson Mala-velha) e com outro de Cobi de Baixo (Flavio Sampaio).

Participaram ainda familiares destes traficantes que ainda moravam na Piedade ou próximo ao bairro. Foram eles que auxiliaram com informações sobre os que estavam comandando o bairro e sua localização. Contaram com o apoio do PCV/Trem Bala.