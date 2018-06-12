Traficantes dão prazo para moradores saírem da Piedade

Mudança de moradores no Morro da Piedade nesta terça Crédito: Eduardo Dias

A situação de quem vive no Morro da Piedade é cada dia pior. Moradores, que não serão identificados por questões de segurança, conversaram com a reportagem do Gazeta Online na manhã desta terça-feira (12) e contaram o drama de ter que sair de casa sem ter para onde ir.

Segundo eles, traficantes que disputam o território com os criminosos da região avisaram no sábado (09) e no domingo (10) que todos os parentes de traficantes da Piedade têm uma semana para ir embora do bairro. Do contrário, os criminosos vão voltar para matá-los.

Ainda de acordo com a população, há integrantes do grupo rival que já foram moradores da região. Por isso, conhecem quem são os parentes e sabem onde essas pessoas moram.

"QUANDO ELES VÊM, FALAM QUE VÃO JOGAR GRANADA DENTRO DE CASA"

Por conta dessa ordem, tem morador que não é parente de traficante que também está de saída do morro, como é o caso de uma dona de casa. "Estou com muito medo, muito medo mesmo. Desespero. Quando eles vêm, falam que vão jogar granada dentro de casa. 'Bota a cara não, morador. Se botar a cara, vai ficar feio. Aí eles começam a dar um monte de tiro. Tem uma marca de tiro na minha casa. Eles falam várias ameaças. Deixam a gente sem saída, acuado. E olha as condições da gente. Nós não temos condições de pagar um aluguel. Ele (o marido) tá desempregado. Eu não trabalho, só recebo Bolsa Família e nós temos que ir embora", relata.

A moradora também conta como são as ameças para deixar a Piedade. "O medo é deles entrar e matar a gente. Eles falaram que todo mundo tem que sair do morro. Não chegaram a entrar dentro da minha casa. Hoje ainda nós vamos botar o sofá ali embaixo, porque a gente não tem como pagar aluguel", afirma.

Diante dessa realidade, fica a dor. "Esse rapaz mesmo que morreu... É triste ter visto a morte dele. Vi ele pequenininho do tamanho do meu filho. Uma situação muito triste, triste, triste mesmo. Minhas irmãs foram todas embora. Umas cinco pessoas já foram embora da minha família", diz.

"NÓS VAMOS PERMANECER AQUI", DIZ SECRETÁRIO DE SEGURANÇA

O secretário de Estado da Segurança Pública (Sesp), coronel Nylton Rodrigues Crédito: Bernardo Coutinho

Em entrevista nesta terça, o secretário de Estado da Segurança Pública, Nylton Rodrigues , falou que a população pode contar com as suas polícias, quando citada a ordem de traficantes que teriam dado prazo de uma semana para os moradores desocuparem o morro.

"Nós vamos permanecer aqui, para que a comunidade fique no bairro, não tenha que sair e não se renda a essa ação de traficantes. O indivíduo que morreu no domingo cedo também era traficante, com passagem de roubo. São traficantes que estão brigando por disputa territorial para negociar a droga. A polícia está justamente para passar o seu recado. Não precisa sair, nós vamos continuar e vamos fazer as prisões que forem necessárias", destacou.

Mesmo assim, enquanto o secretário falava com a imprensa, moradores carregavam móveis e eletrodomésticos de mudança.

Nesta terça-feira, a operação das polícias Militar e Civil na Piedade contou com 50 policiais militares e 22 policiais civis.